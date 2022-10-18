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≡ «Шикарный пассивный доход» - Дело о создании финансовой пирамиды начали рассматривать в суде Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45313
«Шикарный пассивный доход» - Дело о создании финансовой пирамиды начали рассматривать в суде Костаная
Отправлено: 18.10.22 - 12:34
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Согласно обвинительному заключению, Ольги ТРОПАНЕЦ предлагала клиентам ежедневную прибыль от 0,5 до 2% от первоначально вложенной суммы. Минимальный размер вклада не мог быть меньше 100 000$, поэтому люди продавали машины, квартиры, чтобы положить на счет фирмы первый взнос.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11548
Re: «Шикарный пассивный доход» - Дело о создании финансовой...
Отправлено: 18.10.22 - 12:34
#1
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Моё почтение этим мошеницам)) умудрится по 100 тыщ зелени содрать с лохов, это круто!. Вон попробуйте у Марика занять 100 баксов, так он все мозги вывернет вам, начнёт рассказывать как он в детстве заработал первый бакс на отрубях)) потом пожалеете что попросили денег :lol:
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2868
Re: «Шикарный пассивный доход» - Дело о создании финансовой...
Отправлено: 18.10.22 - 13:11
#2
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Богатые тоже лохи :))
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
980
Re: «Шикарный пассивный доход» - Дело о создании финансовой...
Отправлено: 18.10.22 - 13:26
#3
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Цитата:
Согласно обвинительному заключению, организатор предлагала клиентам ежедневную прибыль от 0,5 до 2% от первоначально вложенной суммы. Минимальный размер вклада не мог быть меньше 100 000$, поэтому люди продавали машины, квартиры, чтобы положить на счет фирмы первый взнос.

Источник:


Ну что можно добавить по этому делу? Жадность фраеров сгубила!
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