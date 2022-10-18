Отправлено: - 12:34

Моё почтение этим мошеницам)) умудрится по 100 тыщ зелени содрать с лохов, это круто!. Вон попробуйте у Марика занять 100 баксов, так он все мозги вывернет вам, начнёт рассказывать как он в детстве заработал первый бакс на отрубях)) потом пожалеете что попросили денег