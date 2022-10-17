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"Серьезно наказать" тех, кто ворует и покупает канализационные люки, потребовал аким Костаная
"Серьезно наказать" тех, кто ворует и покупает канализационные люки, потребовал аким Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45310
"Серьезно наказать" тех, кто ворует и покупает канализационные люки, потребовал аким Костаная
Отправлено: 17.10.22 - 17:24
Марат Жундубаев обратился к представителям Департамента полиции Костанайской области с просьбой показательно отлавливать и наказывать тех, кто ворует люки. А пойманных нарушителей предложил показывать в СМИ.
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Re: "Серьезно наказать" тех, кто ворует и покупает...
Отправлено: 17.10.22 - 17:24
Сразу видно ,что аким не в теме ,ни разу ворованные люки не сдавал.
Их там целые никто не принимает,дадут тебе кувалду сначала разобьёшь его на мелкие кусочки ,а потом примут.
Но потом люк уже будет не изделием ,а металлоломом.
Их там целые никто не принимает,дадут тебе кувалду сначала разобьёшь его на мелкие кусочки ,а потом примут.
Но потом люк уже будет не изделием ,а металлоломом.
Г
(Журналисты)
- Регистрация:
- 01.03.19
- Сообщений:
- 90
Re: "Серьезно наказать" тех, кто ворует и покупает...
Отправлено: 17.10.22 - 17:30
Цитата:
Аким в теме. Он знает об этой схеме и говорил о ней на совещании. В текст просто не вошло.
Добринцофф:
Сразу видно ,что аким не в теме
Сразу видно ,что аким не в теме
Аким в теме. Он знает об этой схеме и говорил о ней на совещании. В текст просто не вошло.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3330
"Серьезно наказать" тех, кто ворует и покупает канализационные люки, потребовал аким Костаная
Отправлено: 17.10.22 - 18:34
Цитата:
Ничего не изменилось: ворует как и власть так и карапаим народ: - 30 лет нашей так называемой Независимости, и 30 лет воруют эти пресловутые канализационные люки; - особенно когда начали строить эту Астану-Нур Султан-Астану, из нашей деревни стремительно стали исчезать - эти люки, фундаментные блоки, панели, плиты перекрытия, б/у кирпичи, б/у шлакоблоки и прочий б/у стройматериал.
И все эти 30 лет каждый новый-старый аким дежурно требовал: "...серьёзно наказать ....".
Это примерно из той же оперы как и борьба с незаконной торговлей алкоголем: - ВСЕ делают ВИД что борються........., но у каждого СВОЯ доля .....
[Исправлено: ACROS, 17.10.2022 - 18:39]
Георгий ГОВОРОВ:
Аким в теме.
Аким в теме.
Ничего не изменилось: ворует как и власть так и карапаим народ: - 30 лет нашей так называемой Независимости, и 30 лет воруют эти пресловутые канализационные люки; - особенно когда начали строить эту Астану-Нур Султан-Астану, из нашей деревни стремительно стали исчезать - эти люки, фундаментные блоки, панели, плиты перекрытия, б/у кирпичи, б/у шлакоблоки и прочий б/у стройматериал.
И все эти 30 лет каждый новый-старый аким дежурно требовал: "...серьёзно наказать ....".
Это примерно из той же оперы как и борьба с незаконной торговлей алкоголем: - ВСЕ делают ВИД что борються........., но у каждого СВОЯ доля .....
[Исправлено: ACROS, 17.10.2022 - 18:39]
Re: "Серьезно наказать" тех, кто ворует и покупает...
Отправлено: 17.10.22 - 22:47
Цветмет… Где прошло детство нашего акима? Сразу видно, кто медь и алюминьку не пилил…
Re: "Серьезно наказать" тех, кто ворует и покупает...
Отправлено: 17.10.22 - 22:52
Гоша тоже не из того поколения, кто на планету копил сдавая медь, Тимур походу уже журналистом работал, вот и получается такая статья… Железо, чугун, нержавейка это чермет!!!
"Серьезно наказать" тех, кто ворует и покупает канализационные люки, потребовал аким Костаная
Отправлено: 18.10.22 - 10:08
Цитата:
С чего это вдруг?Из за того что в составе присутствует железо?
Всегда сдавали нержавейку как цветмет,даже по ценнику можно посмотреть,
алюминий 400
нержавейка 300
железо 90
Артем Марусич:
нержавейка это чермет!
нержавейка это чермет!
С чего это вдруг?Из за того что в составе присутствует железо?
Всегда сдавали нержавейку как цветмет,даже по ценнику можно посмотреть,
алюминий 400
нержавейка 300
железо 90
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 747
"Серьезно наказать" тех, кто ворует и покупает канализационные люки, потребовал аким Костаная
Отправлено: 18.10.22 - 10:57
Помню, когда дизельный стоял, приехал я туда за станками с ЧПУ, они лежали на территории ещё в ящиках, посмотрели, но кто то уже аккуратно снял всё , что относилось к ЧПУ. И там рядом стояла огромная на несколько тонн болванка нержавейки. племянник , мне говорит, давай заберём, но тут во мне взыграла трусливая душонка, а может родители не научили чужое брать, но долго вспоминал и до сих пор ещё видишь не забыл. А так всё было и автокран и грузовая машина и сторож пьяница, бери не хочу
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5564
"Серьезно наказать" тех, кто ворует и покупает канализационные люки, потребовал аким Костаная
Отправлено: 18.10.22 - 11:34
строить эту Астану-Нур Султан-Астану, из нашей деревни стремительно стали исчезать - эти люки
Стоило мне уехать из аркалыка , через год приезжаю за остатками барахла, а там пятиэтажек вырвали с корнем и увезли целиком, постоял я в открытом поле и махнул рукой
Стоило мне уехать из аркалыка , через год приезжаю за остатками барахла, а там пятиэтажек вырвали с корнем и увезли целиком, постоял я в открытом поле и махнул рукой
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