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≡ Украли? Вы всё равно ничего не докажете
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45310
Украли? Вы всё равно ничего не докажете
Отправлено: 15.10.22 - 17:56
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Три новости в НГ:
Первая 23 сентября- 90% проб не отвечают требованиям - эксперты Наццентра заявили о плохом качестве дорог в Костанайской области
Вторая 5 октября - Убить сразу несколько зайцев - Зачем будут менять бордюры и асфальт на пр. Абая в Костанае?
Третья 12 октября - Что считается нарушением? - О качестве ремонта на карабалыкской и аулиекольской трассах рассказали на брифинге в Костанае
Кто не в танке, всё понял, остальным разжую.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
73
Re: Украли? Вы всё равно ничего не докажете
Отправлено: 15.10.22 - 17:56
#1
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Аким города хочет закрыть гештальт Архимеда Бегежановича

....ИЛЬЯС МОЖНО БЕЗ ГЕШТАЛЬТА,СЛОВО ИНОЗАМНОЕ ДА И С ФИЛОСОФИЕЙ НЕ ВСЕ ЗНАКОМЫ....
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p
§ petr_yan
(Пользователи)
Регистрация:
17.10.22
Сообщений:
1
Re: Украли? Вы всё равно ничего не докажете
Отправлено: 17.10.22 - 21:40
#2
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По факту автор тычет пальцем в небо без доказательств. За это можно уголовку получить. Интересно было бы читать пруфы а не домыслы
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p
§ polzovatel_maks
(Пользователи)
Регистрация:
17.10.22
Сообщений:
1
Re: Украли? Вы всё равно ничего не докажете
Отправлено: 18.10.22 - 08:24
#3
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Народу нужны факты, а лирики и так хватает
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
747
Re: Украли? Вы всё равно ничего не докажете
Отправлено: 18.10.22 - 10:09
#4
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Ударюсь, сейчас в воспоминания. Было это в достославные времена правления г-на Кулагина, на меня, не знаю, как ,вышла компания Дюпон и предложила присадки в битум для дорожного строительства. Я в то время занимался теплоизоляцией и не будучи специалистом в этой области. отнёс образцы в лабораторию при Казавтожоле. После проверки. оказалось. что присадка работает. но нужна добавка индустриального масла. Но,так как фирма давала гарантию 10 лет, мне сказали, чтобы я обратился в подрядную организацию, я обратился они проверили уже в своей лаборатории. результат тот же. Однако, спросили, будет дороже?, Я не зная всей ситуации, ляпнул исходя из обычной логики, Конечно.Тогда , мне было сказано. идите в Казавтожол, пусть они гарантируют. что мы выиграем тендер, тогда мы применим, я пошел туда в Автожол, мне было сказано,что мы, как госорганизация не имеем права давать такие гарантии. Это всё предыстория.
Я как человек дотошный узнал. почём покупают битум наши подрядчики и отправил в Дюпон. В ответ Дюпон присылает мне предложение на битум с присадками и индустриальным маслом на 5000 тенге за тонну дешевле, но вот незадача не с Орского НПЗ, а с Пермского. Я радостный бегу к подрядчику .глворю, вот уже с новыми технологиями, ещё дешевле. На что получил ответ:"Не лезь туда. мы получаем битум с Орского НПЗ, благодаря личным связям Акима" Я тут и притух, сразу.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
747
Re: Украли? Вы всё равно ничего не докажете
Отправлено: 18.10.22 - 10:13
#5
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Я к чему это всё, дорога, это священная корова и право заниматься ею, есть , только у власть предержащих, иначе не строили бы всё лето по 5 км и каждый год, а фирма Дюпон давала гарантию 10 лет. только потому. что присадка пошла в производство. только 10 лет назад и они не знали, сколько она может прослужить на практике
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