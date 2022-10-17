"Серьезно наказать" тех, кто ворует и покупает канализационные люки, потребовал аким Костаная

Отправлено: - 10:57

Помню, когда дизельный стоял, приехал я туда за станками с ЧПУ, они лежали на территории ещё в ящиках, посмотрели, но кто то уже аккуратно снял всё , что относилось к ЧПУ. И там рядом стояла огромная на несколько тонн болванка нержавейки. племянник , мне говорит, давай заберём, но тут во мне взыграла трусливая душонка, а может родители не научили чужое брать, но долго вспоминал и до сих пор ещё видишь не забыл. А так всё было и автокран и грузовая машина и сторож пьяница, бери не хочу