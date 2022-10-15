Re: Украли? Вы всё равно ничего не докажете

Отправлено: - 10:09

Ударюсь, сейчас в воспоминания. Было это в достославные времена правления г-на Кулагина, на меня, не знаю, как ,вышла компания Дюпон и предложила присадки в битум для дорожного строительства. Я в то время занимался теплоизоляцией и не будучи специалистом в этой области. отнёс образцы в лабораторию при Казавтожоле. После проверки. оказалось. что присадка работает. но нужна добавка индустриального масла. Но,так как фирма давала гарантию 10 лет, мне сказали, чтобы я обратился в подрядную организацию, я обратился они проверили уже в своей лаборатории. результат тот же. Однако, спросили, будет дороже?, Я не зная всей ситуации, ляпнул исходя из обычной логики, Конечно.Тогда , мне было сказано. идите в Казавтожол, пусть они гарантируют. что мы выиграем тендер, тогда мы применим, я пошел туда в Автожол, мне было сказано,что мы, как госорганизация не имеем права давать такие гарантии. Это всё предыстория.

Я как человек дотошный узнал. почём покупают битум наши подрядчики и отправил в Дюпон. В ответ Дюпон присылает мне предложение на битум с присадками и индустриальным маслом на 5000 тенге за тонну дешевле, но вот незадача не с Орского НПЗ, а с Пермского. Я радостный бегу к подрядчику .глворю, вот уже с новыми технологиями, ещё дешевле. На что получил ответ:"Не лезь туда. мы получаем битум с Орского НПЗ, благодаря личным связям Акима" Я тут и притух, сразу.