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≡ "Разобью голову об унитаз" - Директор школы в Костанайском районе получила выговор за угрозы ученику
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45310
"Разобью голову об унитаз" - Директор школы в Костанайском районе получила выговор за угрозы ученику
Отправлено: 05.10.22 - 17:02
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В редакцию "НГ" прислали видео, на котором слышен разговор подростка и женщины. Читатель уточнил: голос женщины, угрожавшей физической расправой ученику, принадлежит директору Мичуринской средней школы.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3456
Re: "Разобью голову об унитаз" - Директор школы в...
Отправлено: 06.10.22 - 10:37
#15
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Цитата:
Алиса:
Я уверена на 100%, что просто так директор не будет разговаривать в подобном тоне.


Согласен, сам когда учился в начальных классах, с первого по третьи в п Уш-камыш, тогда отделение Каймаккольского совхоза. Учитель за мелкие шалости, в виде профилактики, мог врезать указкой. При этом, никто из учеников дома родителям не жаловался. В свою очередь, практически никто особо не хулиганил. Сам в третьем классе, опоздал на 15 минут на первый урок. В виде наказания, остальные 30 минут урока, простоял с массивными счетами на шее. После того случая, далее на занятия всегда приходил вовремя.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11545
Re: "Разобью голову об унитаз" - Директор школы в...
Отправлено: 06.10.22 - 12:02
#16
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Нормально, даже я б сказал ласково разговаривает. Вот у нас я помню учитель с 1 по 3 класс ваще прикольная была. Линейкой любила всех по голове стучать. Помню жаловались всем классом и ей не че за это небыло. Сказали что муж крутой
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4282
"Разобью голову об унитаз" - Директор школы в Костанайском районе получила выговор за угрозы ученику
Отправлено: 18.10.22 - 02:11
#17
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А в наше время родители поддерживали действия учителей и еще добавляли. Бывало и при всех...
А сколько указок и линеек было сломано об спины и твердые головы!!! Трудовик ругался. Потом практику внедрили: Об тебя сломалась указка - принеси новую!)))
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