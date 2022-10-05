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Алиса:

Я уверена на 100%, что просто так директор не будет разговаривать в подобном тоне.

Цитата:Согласен, сам когда учился в начальных классах, с первого по третьи в п Уш-камыш, тогда отделение Каймаккольского совхоза. Учитель за мелкие шалости, в виде профилактики, мог врезать указкой. При этом, никто из учеников дома родителям не жаловался. В свою очередь, практически никто особо не хулиганил. Сам в третьем классе, опоздал на 15 минут на первый урок. В виде наказания, остальные 30 минут урока, простоял с массивными счетами на шее. После того случая, далее на занятия всегда приходил вовремя.