Отправлено: - 13:40

Vit:

А Откуда мозг знает что через 15 мин с работает будильник? Мозг видит часы на столе? Я постоянно бываю в разных часовых поясах, в месяц 3-4 пояса меняю. Мозг должен был запутался уже)))

Цитата:Ты сам настраиваешь свой мозг во сколько надо встатьИ он даже во сне прекрасно расчитывает время как в выключенном телефоне продолжают работать часыВ детстве меня удивил парадокс который я запомнилЗа несколько минут до звонка будильника мне приснился сон что я Хожу по магазину и выбираю новый велосипедСон длился по меркам бодрствования наверно минуты три но в самом сне как в фильме "начало" было полное ощущение что время нахождения там заняло часа 2-3Так вот когда я нашел тот самый велик я в первую очередь начал проверять звонок на рулеИ чем больше я звонил тем больше я понимал что это звенит будильник наявуИ тут я проснулсяУдивило меня то что мозг изначально зная что скоро заработает будильник выстроил мне загодя сценарий сна так чтобы именно к звонку по скрипту я найду нужный велосипед и начну звенетьТот же случай если в комнате где ты спишь резко падает температура а ты спишь не укрытыйМозг специально разбудит тебя во сне кошмаром чтобы ты укрылся от холода)Вот проверь этот эксперимент))