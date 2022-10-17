Vit: А Откуда мозг знает что через 15 мин с работает будильник? Мозг видит часы на столе? Я постоянно бываю в разных часовых поясах, в месяц 3-4 пояса меняю. Мозг должен был запутался уже)))
Ты сам настраиваешь свой мозг во сколько надо встать И он даже во сне прекрасно расчитывает время как в выключенном телефоне продолжают работать часы В детстве меня удивил парадокс который я запомнил За несколько минут до звонка будильника мне приснился сон что я Хожу по магазину и выбираю новый велосипед Сон длился по меркам бодрствования наверно минуты три но в самом сне как в фильме "начало" было полное ощущение что время нахождения там заняло часа 2-3 Так вот когда я нашел тот самый велик я в первую очередь начал проверять звонок на руле И чем больше я звонил тем больше я понимал что это звенит будильник наяву И тут я проснулся Удивило меня то что мозг изначально зная что скоро заработает будильник выстроил мне загодя сценарий сна так чтобы именно к звонку по скрипту я найду нужный велосипед и начну звенеть Тот же случай если в комнате где ты спишь резко падает температура а ты спишь не укрытый Мозг специально разбудит тебя во сне кошмаром чтобы ты укрылся от холода) Вот проверь этот эксперимент))
abaika95: Ты сам настраиваешь свой мозг во сколько надо встать
Похоже, на объяснение Шерлока Холмса доктору Ватсону, когда завороженный Ватсон думал, что Холмс обладает сверхъестественными способностями, но когда Холмс объяснял все умозаключения,вся магия пропадала. Я предпочитаю. думать. как ранний Галыгин" мозг. он умный, с**а!!!"
abaika95: Удивило меня то что мозг изначально зная что скоро заработает будильник выстроил мне загодя сценарий сна так чтобы именно к звонку по скрипту я найду нужный велосипед и начну звенеть
Не-а. Мозг не знал когда завенит будильник. Просто мозг адаптировал сновидение под происходящее событие. Не оказалось бы велика рядом, то зазвонил бы школьный звонок, или телефон. Или колокольчик на шее у коровы звуком будильника))) во сне такие странности кажутся совершенно нормальными
maxsaf: Не-а. Мозг не знал когда завенит будильник. Просто мозг адаптировал сновидение под происходящее событие. Не оказалось бы велика рядом, то зазвонил бы школьный звонок, или телефон
Я знаю об этой теории Но в моем случае во сне я изначально искал велик с целью именно позвенеть в звонок)) Тоесть Мозг за 3 минуты до будильника нарисовал мне сценарий чтобы сон закончился звонком и плавно вывел меня из стадии быстрого сна Объясняю это только тем что до этого я негативно реагировал на звонок будильника и мозг решил адаптироваться под обстоятельства))
Кстати, об НЛО. Как-то обсуждали в компании статейку про то, что НЛО давненько присутствуют на Земле и особенно много их явлений народу было замечено в годы 2-й мировой. На что один собеседник заявил, что его дед подростком, проживающий в годы ВОВ в районе Орловско-Курской дуги, неоднократно видел какие-то необычные, странные летающие объекты. Но, как сказал дед: "Мы тогда думали, что это наше новое оружие..." Вот поди знай, верить-не верить!
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