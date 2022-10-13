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Алименты стоят свободы?
Алименты стоят свободы?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45310
Алименты стоят свободы?
Отправлено: 13.10.22 - 17:18
Эта тема неоднократно обсуждалась в СМИ, также регулярно проводятся различные форумы на тему алиментов и их неуплаты. Я лично за 3 года прошла весь путь: от подачи заявления на назначение алиментов и до вынесения приговора сроком на 1 год лишения свободы в колонии максимальной безопасности (строгого режима) в отношении бывшего мужа.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 185
Re: Алименты стоят свободы?
Отправлено: 13.10.22 - 17:18
Эх не пустили меня во власть, а то одним указом решил все проблемы:
1. Каждая женщина Казахстана имеет право на рождение 2 детей, которые будут полностью обеспечены государством: жильё, питание, лечение, обучение, все пособия выплачивать на родителя, который живёт с детьми (в 98% матери).
2. Любой родитель перед рождением 3 и последующих детей, обязан внести в госказну 20 миллионов тенге, за каждого.
Тем самым мы получим большинство нормально рождённых, здоровых и воспитанных казахстанцев, без бедных многодетных семей, и матерей одноночек бегающих за алиментами.
1. Каждая женщина Казахстана имеет право на рождение 2 детей, которые будут полностью обеспечены государством: жильё, питание, лечение, обучение, все пособия выплачивать на родителя, который живёт с детьми (в 98% матери).
2. Любой родитель перед рождением 3 и последующих детей, обязан внести в госказну 20 миллионов тенге, за каждого.
Тем самым мы получим большинство нормально рождённых, здоровых и воспитанных казахстанцев, без бедных многодетных семей, и матерей одноночек бегающих за алиментами.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 19066
Re: Алименты стоят свободы?
Отправлено: 13.10.22 - 18:33
Цитата:
Много таких, которые живут за счет чужих детей .
Наверно потому, что мозгов нет..
Ильяс:
обязан внести в госказну 20 миллионов
обязан внести в госказну 20 миллионов
Много таких, которые живут за счет чужих детей .
Наверно потому, что мозгов нет..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 19066
Re: Алименты стоят свободы?
Отправлено: 13.10.22 - 18:35
Ну а то, что отец не помогает ребенку, за это конечно нужно карать по всей строгости..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11545
Re: Алименты стоят свободы?
Отправлено: 13.10.22 - 18:39
Чет мне кажется вы перестарались. Год строго режима. Кем он выйдет? Что он за человек? Мне за вас страшно стало. Может оно того не стоило?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18248
Алименты стоят свободы?
Отправлено: 13.10.22 - 20:03
не понимаю как можно, не познав что такое семейная жизнь, прожив всего два года, да еще в возрасте за 50
что то здесь комментировать.
что то здесь комментировать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5563
Re: Алименты стоят свободы?
Отправлено: 14.10.22 - 15:35
В одно время я владел магазином и засучив рукава стоял за прилавком. Так постоянно захаживал один покупатель и брал каждый день один и тот же набор в составе одной пачки сигарет, бутылки бормотухи, четыре дешёвых бич-пакетов и две булки хлеба. С ним все время была дочка школьница младших классов. Однажды последняя попросила родителя купить мороженое, на что тот скрутил огромную дулю прямо перед носом малолетки. Что тут началось, сердобольные старушки стоявшие за ним чуть не съели злого папашу.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25459
Алименты стоят свободы?
Отправлено: 14.10.22 - 15:47
Цитата:
А я бы, дал - девочке, мороженное - бесплатно...
сайлау курманов:
Что тут началось, сердобольные старушки стоявшие за ним чуть не съели злого папашу.
Что тут началось, сердобольные старушки стоявшие за ним чуть не съели злого папашу.
А я бы, дал - девочке, мороженное - бесплатно...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1617
Re: Алименты стоят свободы?
Отправлено: 14.10.22 - 16:12
Алена, а Вы видите с кем спите и от кого рожаете? Вопросов больше к Вам, чем к нему. Ему этот ребенок не нужен, это Ваш ребенок. Вы чего к мужику привязались? Принципиальность нужна была при выборе партнера, а не при выколачивании алиментов.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.09.20
- Сообщений:
- 118
Алименты стоят свободы?
Отправлено: 17.10.22 - 22:47
Как не странно дядьку что то жалко стало. История больше на месть похожа, типа "так ему козлу и надо". Может поэтому и "похвастаться" всему миру захотелось - рассказав историю на публику, типа "народ зацените какая я молодец"… так как заценить походу больше некому...
[Исправлено: Odin_iz_Teh, 17.10.2022 - 22:48]
[Исправлено: Odin_iz_Teh, 17.10.2022 - 22:48]
Алименты стоят свободы?
Отправлено: 17.10.22 - 23:34
Цитата:
А она и есть молодец!Если бы все разведённые были такими принципиальными и заботились о материальном благополучии своих детей, а не лелеяли свою "гордость", то, может, таких козлов-производителей стало бы значительно меньше: знали бы, что за всё на свете надо ПЛАТИТЬ! И расплата неотвратима!
А то, как сказал Грибоедов, "что б иметь детей, кому ума не доставало?"
А вот растить, воспитывать, содержать - ни ответственности, ни порядочности, да и просто человечности не хватает.
С другой стороны, знаю случай, "родитель" посылал жалкие копейки, скрывая реальный заработок, в жизни ребёнка не участвовал. Но пунктуально собирал все квитки на переводы. Сыну было 25, когда родитель в результате аварии стал инвалидом. И подал в суд на алименты, предоставив все квитки, якобы содержал ребёнка. Мужик лет 20 тащил этого "отца", по сути чужого человека, отрывая от своей семьи, пока тот не отдал богу душу.
Так что иногда и плевать бы на эти алименты!
Odin_iz_Teh:
рассказав историю на публику, типа "народ зацените какая я молодец"
рассказав историю на публику, типа "народ зацените какая я молодец"
А она и есть молодец!Если бы все разведённые были такими принципиальными и заботились о материальном благополучии своих детей, а не лелеяли свою "гордость", то, может, таких козлов-производителей стало бы значительно меньше: знали бы, что за всё на свете надо ПЛАТИТЬ! И расплата неотвратима!
А то, как сказал Грибоедов, "что б иметь детей, кому ума не доставало?"
А вот растить, воспитывать, содержать - ни ответственности, ни порядочности, да и просто человечности не хватает.
С другой стороны, знаю случай, "родитель" посылал жалкие копейки, скрывая реальный заработок, в жизни ребёнка не участвовал. Но пунктуально собирал все квитки на переводы. Сыну было 25, когда родитель в результате аварии стал инвалидом. И подал в суд на алименты, предоставив все квитки, якобы содержал ребёнка. Мужик лет 20 тащил этого "отца", по сути чужого человека, отрывая от своей семьи, пока тот не отдал богу душу.
Так что иногда и плевать бы на эти алименты!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 949
Алименты стоят свободы?
Отправлено: 17.10.22 - 23:45
Цитата:
А зачем или почему он это сделал? Ладно родной отец, что вырастил и воспитал. Или в Казахстане законом так урегулировано? В Германии например, как отец обязан платить алименты. Уклонисты не приветствуются, в большинстве случаев. Но что бы сын отца содержал? Бывает конечно, или добровольно, если человек чего то стоил, ну или по закону, но тогда доход сына должен превышать 100 тыс евро в год. Или около того.
Пс - да и всё равно все расходы государство, как правило перенимает, с сына только доля взымается, так как от 100 тыс он тоже только 50-70-ть чистыми имеет, а содержание инвалида примерно от 3000 в месяц стоит.
[Исправлено: Эл-починно, 17.10.2022 - 23:58]
таноми52:
Сыну было 25, когда родитель в результате аварии стал инвалидом. И подал в суд на алименты, предоставив все квитки, якобы содержал ребёнка. Мужик лет 20 тащил этого "отца", по сути чужого человека, отрывая от своей семьи, пока тот не отдал богу душу. Так что иногда и плевать бы на эти алименты!
Сыну было 25, когда родитель в результате аварии стал инвалидом. И подал в суд на алименты, предоставив все квитки, якобы содержал ребёнка. Мужик лет 20 тащил этого "отца", по сути чужого человека, отрывая от своей семьи, пока тот не отдал богу душу. Так что иногда и плевать бы на эти алименты!
А зачем или почему он это сделал? Ладно родной отец, что вырастил и воспитал. Или в Казахстане законом так урегулировано? В Германии например, как отец обязан платить алименты. Уклонисты не приветствуются, в большинстве случаев. Но что бы сын отца содержал? Бывает конечно, или добровольно, если человек чего то стоил, ну или по закону, но тогда доход сына должен превышать 100 тыс евро в год. Или около того.
Пс - да и всё равно все расходы государство, как правило перенимает, с сына только доля взымается, так как от 100 тыс он тоже только 50-70-ть чистыми имеет, а содержание инвалида примерно от 3000 в месяц стоит.
[Исправлено: Эл-починно, 17.10.2022 - 23:58]
Алименты стоят свободы?
Отправлено: 18.10.22 - 00:02
Цитата:
Он же не был лишён родительских прав и якобы содержал ребёнка. А в РК трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Вот и подал на алименты: т.е. как был корыстным гадом, так и остался
Эл-починно:
А зачем или почему он это сделал?
А зачем или почему он это сделал?
Он же не был лишён родительских прав и якобы содержал ребёнка. А в РК трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Вот и подал на алименты: т.е. как был корыстным гадом, так и остался
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