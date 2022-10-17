Прогноз на 5 дней
небольшая облачность+1°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • З-СЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 188 из 188«1...186187188
Ответить Новый топик
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11545
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.22 - 13:14
#2806
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А Откуда мозг знает что через 15 мин с работает будильник? Мозг видит часы на столе? Я постоянно бываю в разных часовых поясах, в месяц 3-4 пояса меняю. Мозг должен был запутаться уже)))

[Исправлено: Vit, 17.10.2022 - 12:52]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
744
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.22 - 13:18
#2807
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мозг, он умный, наверное :-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13128
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.22 - 13:40
#2808
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А Откуда мозг знает что через 15 мин с работает будильник? Мозг видит часы на столе? Я постоянно бываю в разных часовых поясах, в месяц 3-4 пояса меняю. Мозг должен был запутался уже)))

Ты сам настраиваешь свой мозг во сколько надо встать
И он даже во сне прекрасно расчитывает время как в выключенном телефоне продолжают работать часы
В детстве меня удивил парадокс который я запомнил
За несколько минут до звонка будильника мне приснился сон что я Хожу по магазину и выбираю новый велосипед
Сон длился по меркам бодрствования наверно минуты три но в самом сне как в фильме "начало" было полное ощущение что время нахождения там заняло часа 2-3
Так вот когда я нашел тот самый велик я в первую очередь начал проверять звонок на руле
И чем больше я звонил тем больше я понимал что это звенит будильник наяву
И тут я проснулся
Удивило меня то что мозг изначально зная что скоро заработает будильник выстроил мне загодя сценарий сна так чтобы именно к звонку по скрипту я найду нужный велосипед и начну звенеть
Тот же случай если в комнате где ты спишь резко падает температура а ты спишь не укрытый
Мозг специально разбудит тебя во сне кошмаром чтобы ты укрылся от холода)
Вот проверь этот эксперимент))
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
744
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.22 - 13:49
#2809
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ты сам настраиваешь свой мозг во сколько надо встать

Похоже, на объяснение Шерлока Холмса доктору Ватсону, когда завороженный Ватсон думал, что Холмс обладает сверхъестественными способностями, но когда Холмс объяснял все умозаключения,вся магия пропадала.
Я предпочитаю. думать. как ранний Галыгин" мозг. он умный, с**а!!!"

[Исправлено: Rexyn, 17.10.2022 - 14:13]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
744
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.22 - 19:25
#2810
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это был не мат, просто жена кобеля, но если , что не так, то извиняюсь
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
949
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.22 - 21:50
#2811
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
(пробую новую клаву )

Ну видно же, что работает. И лэптопу ещё долгих лет жизни. ;-)
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
930
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.22 - 22:01
#2812
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по поводу будильника.
сегодня мы проснулись за 10 минут до.
а вдруг время сдвинули??? :-o :-)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17354
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.22 - 23:13
#2813
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Удивило меня то что мозг изначально зная что скоро заработает будильник выстроил мне загодя сценарий сна так чтобы именно к звонку по скрипту я найду нужный велосипед и начну звенеть

Не-а. Мозг не знал когда завенит будильник. Просто мозг адаптировал сновидение под происходящее событие. Не оказалось бы велика рядом, то зазвонил бы школьный звонок, или телефон. Или колокольчик на шее у коровы звуком будильника))) во сне такие странности кажутся совершенно нормальными ;-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13128
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.22 - 23:24
#2814
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не-а. Мозг не знал когда завенит будильник. Просто мозг адаптировал сновидение под происходящее событие. Не оказалось бы велика рядом, то зазвонил бы школьный звонок, или телефон

Я знаю об этой теории
Но в моем случае во сне я изначально искал велик с целью именно позвенеть в звонок))
Тоесть Мозг за 3 минуты до будильника нарисовал мне сценарий чтобы сон закончился звонком и плавно вывел меня из стадии быстрого сна
Объясняю это только тем что до этого я негативно реагировал на звонок будильника и мозг решил адаптироваться под обстоятельства))
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
949
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.22 - 23:34
#2815
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
838
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.22 - 23:50
#2816
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда нас все таки встретят пришельцы они не будут спрашивать нас, почему мы отсняли столько фильмов где они сражаются с нами. Потому что мы их просто не увидим.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
949
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.22 - 00:04
#2817
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Когда нас все таки встретят пришельцы они не будут спрашивать нас, почему мы отсняли столько фильмов где они сражаются с нами. Потому что мы их просто не увидим.

Ну откуда такая уверенность? :lol:
Вот //Президент США трижды встречался с инопланетянами, поведал экс-консультант Пентагона//
тут подробнее :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17354
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.22 - 00:11
#2818
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тоесть Мозг за 3 минуты до будильника нарисовал

Откуда вы знаете сколько на самом деле прошло времени? ;-) весь ваш сон мог уложиться в несколько секунд, пока звенел будильник
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17354
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.10.22 - 00:13
#2819
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Когда нас все таки встретят пришельцы

Цитата:
YESNO:
мы их просто не увидим.

А они нас увидят?))
Профайл
Страница 188 из 188«1...186187188
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS