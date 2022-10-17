Re: "Суд отнёсся критически" - Приговор по делу об...

Отправлено: - 23:44

Маловато за жизнь человека!

Это же не материальные ценности, которые можно вновь создать!

Да и надо учитывать, что человек, не задумываясь, можно сказать, на пустом месте 10 -десять!!! раз ударил ножом другого ЧЕЛОВЕКА. Он опасен для общества, не задумываясь возьмёт жизнь другого из-за какого-нибудь пустяка.

Подальше таких от людей и на подольше!