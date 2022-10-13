Отправлено: - 23:45

таноми52:

Сыну было 25, когда родитель в результате аварии стал инвалидом. И подал в суд на алименты, предоставив все квитки, якобы содержал ребёнка. Мужик лет 20 тащил этого "отца", по сути чужого человека, отрывая от своей семьи, пока тот не отдал богу душу. Так что иногда и плевать бы на эти алименты!

[Исправлено: Эл-починно, 17.10.2022 - 23:58]

Цитата:А зачем или почему он это сделал? Ладно родной отец, что вырастил и воспитал. Или в Казахстане законом так урегулировано? В Германии например, как отец обязан платить алименты. Уклонисты не приветствуются, в большинстве случаев. Но что бы сын отца содержал? Бывает конечно, или добровольно, если человек чего то стоил, ну или по закону, но тогда доход сына должен превышать 100 тыс евро в год. Или около того.Пс - да и всё равно все расходы государство, как правило перенимает, с сына только доля взымается, так как от 100 тыс он тоже только 50-70-ть чистыми имеет, а содержание инвалида примерно от 3000 в месяц стоит.