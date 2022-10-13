Отправлено: - 19:38

abaika95:

Именно меленький человек (лит термин) понимая всю бессмысленность своего

Цитата:Как правило это так называемые дети 80х..Отслужившие в армии и не защитившие свою Родину в 1991м..В 90х они пошли в торгаши, коммерсы и откупались от всего и вся, расплодив просто чудовищную коррупцию во всех органах власти по мере своего аппетита..Они не воины.Они слабаки.И сейчас, много постарев, взывают назад в СССР, и опять же, понимая, что смерти этих 300 тысяч мобиков их не коснется.Они привыкли откупаться, откупать своих сыновей, прятаться в каких то странах, только не жить в России, а если и жить, то откупаться..И орать во всю мочь - отправьте очередные 300 тысяч на смерть, потому что я хочу там что то бесплатно, зуб просверлить, без обезболивания..Только это все ложь и они это понимают.Они просто подстроились под эту систему, чобы нажиться хорошо, и чтобы было на что откупиться..Завтра Путина не будет, станет какой нибудь Геринг, образно говоря, они так же, потребуют выстроить везде концентрационные лагеря..И требовать еще больше жертв..Потому что они привыкли подстраиваться..