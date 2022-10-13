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«Люди привыкли доверять телевизору»
«Люди привыкли доверять телевизору»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45310
«Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 13.10.22 - 08:41
В начале октября Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела в Варшаве форум, посвященный ситуации с правами человека и защитой свободы слова. В его работе приняли участие и казахстанские правозащитники. Директор и соучредитель ОФ «Правовой медиацентр» Диана ОКРЕМОВА рассказала «НГ», на каких проблемах она заострила внимание своих коллег.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8944
«Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 17.10.22 - 17:15
Цитата:
То что этот теракт дело рук украинских спецслужб,никто и не скрывал,Подоляк у себя на страничке так и написал,что это только начало.
Такая радостная новость ,как же тут пройти мимо ,ведь для них это что то вроде не большой победы.
Цитата:
Да.
abaika95:
Они публиковали новости что за убийством Дугиной и взрывом моста стоят украинские спецслужбы
Они публиковали новости что за убийством Дугиной и взрывом моста стоят украинские спецслужбы
То что этот теракт дело рук украинских спецслужб,никто и не скрывал,Подоляк у себя на страничке так и написал,что это только начало.
Такая радостная новость ,как же тут пройти мимо ,ведь для них это что то вроде не большой победы.
Цитата:
abaika95:
Это они против Путина так выступают?
Это они против Путина так выступают?
Да.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 6888
«Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 17.10.22 - 18:15
Цитата:
----Так кто Восемь лет долбал бомбил Донецк и Луганск ? С 2014 года по февраль 2022.
111:
----Так кто Восемь лет долбал бомбил Донецк и Луганск ? С 2014 года по февраль 2022.
«Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 17.10.22 - 19:07
Цитата:
Добавлю:
зато было бесплатное образование и бесплатная медицина
Vit:
А я бы отдал все колбасы мира за то чтоб вернутся в СССР. И пускай не будет у меня колбасы , бананасов и свободной прессы.
А я бы отдал все колбасы мира за то чтоб вернутся в СССР. И пускай не будет у меня колбасы , бананасов и свободной прессы.
Добавлю:
зато было бесплатное образование и бесплатная медицина
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 744
Re: «Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 17.10.22 - 19:12
Цитата:
Да я же не про колбасу, про жизнь вообще, колбаса это символ, мне тоже многое не нравится в сегодняшнем мире, но и там я жить не хотел бы. Слушать по ночам BBC, чтобы , через хрип радио поймать передачу Севы Новгородцева, просто, чтобы послушать любимую музыку. Не говорю, в Советском Союзе было много хороших вещей, главное, конечно уверенность в завтрашнем дне, но для меня минусы перевешивают плюсы. Ну у каждого свои воспоминания, я просто возразил дантисту, что не все , кто жил в те времена, хотели бы восстановления СССР
Vit:
А я бы отдал все колбасы мира
А я бы отдал все колбасы мира
Да я же не про колбасу, про жизнь вообще, колбаса это символ, мне тоже многое не нравится в сегодняшнем мире, но и там я жить не хотел бы. Слушать по ночам BBC, чтобы , через хрип радио поймать передачу Севы Новгородцева, просто, чтобы послушать любимую музыку. Не говорю, в Советском Союзе было много хороших вещей, главное, конечно уверенность в завтрашнем дне, но для меня минусы перевешивают плюсы. Ну у каждого свои воспоминания, я просто возразил дантисту, что не все , кто жил в те времена, хотели бы восстановления СССР
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 744
«Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 17.10.22 - 19:21
Цитата:
У меня дочь бесплатно на гранте отучилась в университете, среднее образование вроде бы бесплатное, так что тезис про образование сомнительный, тем более нынешнему высшему образованию. я бы ни копейки не отдал бы. Когда человек с красным дипломом не может вычислить НДС от суммы 1000 тенге.
медицина в большую часть нынешнего времени тоже была бесплатной, с введение страхового полиса большого ущерба своему бюджету от ОСМС я не вижу, а качество медицины осталось на прежнем уровне, как в Советском Союзе пациент был обузой для медицины особенно в поликлиниках. так и сейчас. Естественно не про врачей речь, про систему
[Исправлено: saba, 17.10.2022 - 19:27]
[Исправлено: saba, 17.10.2022 - 19:28]
electro:
ато было бесплатное образование и бесплатная медицина
ато было бесплатное образование и бесплатная медицина
У меня дочь бесплатно на гранте отучилась в университете, среднее образование вроде бы бесплатное, так что тезис про образование сомнительный, тем более нынешнему высшему образованию. я бы ни копейки не отдал бы. Когда человек с красным дипломом не может вычислить НДС от суммы 1000 тенге.
медицина в большую часть нынешнего времени тоже была бесплатной, с введение страхового полиса большого ущерба своему бюджету от ОСМС я не вижу, а качество медицины осталось на прежнем уровне, как в Советском Союзе пациент был обузой для медицины особенно в поликлиниках. так и сейчас. Естественно не про врачей речь, про систему
[Исправлено: saba, 17.10.2022 - 19:27]
[Исправлено: saba, 17.10.2022 - 19:28]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 19061
«Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 17.10.22 - 19:29
Цитата:
Это когда в пятом классе сверлили зуб без обезбаливания?
Так и сейчас это бесплатно, только с обезбаливающими..
Образование вообще бесплатно.
Наш учится на красный и еще стипендию получает..
Эх, знатоки..
Не жили вы в СССР..
electro:
зато было бесплатное образование и бесплатная медицина
зато было бесплатное образование и бесплатная медицина
Это когда в пятом классе сверлили зуб без обезбаливания?
Так и сейчас это бесплатно, только с обезбаливающими..
Образование вообще бесплатно.
Наш учится на красный и еще стипендию получает..
Эх, знатоки..
Не жили вы в СССР..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 19061
«Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 17.10.22 - 19:38
Цитата:
Как правило это так называемые дети 80х..
Отслужившие в армии и не защитившие свою Родину в 1991м..
В 90х они пошли в торгаши, коммерсы и откупались от всего и вся, расплодив просто чудовищную коррупцию во всех органах власти по мере своего аппетита..
Они не воины.
Они слабаки.
И сейчас, много постарев, взывают назад в СССР, и опять же, понимая, что смерти этих 300 тысяч мобиков их не коснется.
Они привыкли откупаться, откупать своих сыновей, прятаться в каких то странах, только не жить в России, а если и жить, то откупаться..
И орать во всю мочь - отправьте очередные 300 тысяч на смерть, потому что я хочу там что то бесплатно, зуб просверлить, без обезболивания..
Только это все ложь и они это понимают.
Они просто подстроились под эту систему, чобы нажиться хорошо, и чтобы было на что откупиться..
Завтра Путина не будет, станет какой нибудь Геринг, образно говоря, они так же, потребуют выстроить везде концентрационные лагеря..
И требовать еще больше жертв..
Потому что они привыкли подстраиваться..
abaika95:
Именно меленький человек (лит термин) понимая всю бессмысленность своего
Именно меленький человек (лит термин) понимая всю бессмысленность своего
Как правило это так называемые дети 80х..
Отслужившие в армии и не защитившие свою Родину в 1991м..
В 90х они пошли в торгаши, коммерсы и откупались от всего и вся, расплодив просто чудовищную коррупцию во всех органах власти по мере своего аппетита..
Они не воины.
Они слабаки.
И сейчас, много постарев, взывают назад в СССР, и опять же, понимая, что смерти этих 300 тысяч мобиков их не коснется.
Они привыкли откупаться, откупать своих сыновей, прятаться в каких то странах, только не жить в России, а если и жить, то откупаться..
И орать во всю мочь - отправьте очередные 300 тысяч на смерть, потому что я хочу там что то бесплатно, зуб просверлить, без обезболивания..
Только это все ложь и они это понимают.
Они просто подстроились под эту систему, чобы нажиться хорошо, и чтобы было на что откупиться..
Завтра Путина не будет, станет какой нибудь Геринг, образно говоря, они так же, потребуют выстроить везде концентрационные лагеря..
И требовать еще больше жертв..
Потому что они привыкли подстраиваться..
«Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 17.10.22 - 19:57
Цитата:
мда.
тут по поводу 5 дней погорячились. 5 секунд. и то вследствие операции.
111:
Не жили вы в СССР..
Не жили вы в СССР..
мда.
тут по поводу 5 дней погорячились. 5 секунд. и то вследствие операции.
-
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