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≡ Правила для домашних и бродячих животных принял Костанайский облмаслихат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45310
Правила для домашних и бродячих животных принял Костанайский облмаслихат
Отправлено: 17.10.22 - 18:52
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Теперь в области есть правовые основания для открытия специализированных пунктов, где будет предусмотрен комплекс мероприятий по содержанию, кормлению, осмотру и при необходимости умерщвлению животных.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3330
Re: Правила для домашних и бродячих животных принял Костанайский...
Отправлено: 17.10.22 - 18:52
#1
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В подьезде нашего дома, в м-не "Жана Кала", очень много владельцев домашних собак и я часто вижу их прогуливающих с собаками по двору или по улице, особенно в ранние или в поздние часы; но НИКОГДА не видел ни одного владельца с ПАКЕТОМ и СОВКОМ для уборки какашек от своих собак, наоборот: они видят что их собаки СРУТ под кусты, на тротуаре и специально ждут пока те НАСРУТСЯ в местах общего пользования.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19061
Правила для домашних и бродячих животных принял Костанайский облмаслихат
Отправлено: 17.10.22 - 20:01
#2
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Цитата:
ACROS:
но НИКОГДА не видел ни одного владельца с ПАКЕТОМ и СОВКОМ

Не видел, потому что у жильцов вашего самого элитного дома в Костанае есть у каждого те, кому они за это платят..
Ну я элементарно бы давал в месяц пару штук дворнику за небольшое беспокойство..
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