Отправлено: - 18:34

Георгий ГОВОРОВ:

Аким в теме.

[Исправлено: ACROS, 17.10.2022 - 18:39]

Цитата:Ничего не изменилось: ворует как и власть так и карапаим народ: - 30 лет нашей так называемой Независимости, и 30 лет воруют эти пресловутые канализационные люки; - особенно когда начали строить эту Астану-Нур Султан-Астану, из нашей деревни стремительно стали исчезать - эти люки, фундаментные блоки, панели, плиты перекрытия, б/у кирпичи, б/у шлакоблоки и прочий б/у стройматериал.И все эти 30 лет каждый новый-старый аким дежурно требовал: "...серьёзно наказать ....".Это примерно из той же оперы как и борьба с незаконной торговлей алкоголем: - ВСЕ делают ВИД что борються........., но у каждого СВОЯ доля .....