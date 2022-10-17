Отправлено: - 18:17

видите как там на праздники вывешивают флаги и с каким уважением к ним относятся люди. Вот такие мероприятия, я считаю, нам помогут

Праздничное настроение должны создавать и костанайские автобусы, к которым прикрепят специальные наклейки

Цитата:Сколько людей в стране было оштрафовано за такие "мероприятия"?Цитата:Звучит так же убого, как и выглядит в проекте...на микро-автобусы налепить микро-ленту голубую и все, город украшен)))браво!