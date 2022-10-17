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≡ 200 флагов, ярмарка и наклейки на автобусы - Как в Костанае отпразднуют День Республики
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45310
200 флагов, ярмарка и наклейки на автобусы - Как в Костанае отпразднуют День Республики
Отправлено: 17.10.22 - 18:17
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Заместитель акима Костаная Бахыт КАШИРБЕКОВ сегодня, 17 октября, на совещании в акимате отчитался о подготовке к празднованию Дня Республики. Он отметил, что власти "постарались сделать так, чтобы жители и гости города почувствовали атмосферу праздника".
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
475
Re: 200 флагов, ярмарка и наклейки на автобусы - Как в Костанае...
Отправлено: 17.10.22 - 18:17
#1
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Цитата:
видите как там на праздники вывешивают флаги и с каким уважением к ним относятся люди. Вот такие мероприятия, я считаю, нам помогут

Сколько людей в стране было оштрафовано за такие "мероприятия"?

Цитата:
Праздничное настроение должны создавать и костанайские автобусы, к которым прикрепят специальные наклейки

Звучит так же убого, как и выглядит в проекте...на микро-автобусы налепить микро-ленту голубую и все, город украшен)))браво!
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