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≡ "Серьезно наказать" тех, кто ворует и покупает канализационные люки, потребовал аким Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45308
"Серьезно наказать" тех, кто ворует и покупает канализационные люки, потребовал аким Костаная
Отправлено: 17.10.22 - 17:24
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Марат Жундубаев обратился к представителям Департамента полиции Костанайской области с просьбой показательно отлавливать и наказывать тех, кто ворует люки. А пойманных нарушителей предложил показывать в СМИ.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8944
Re: "Серьезно наказать" тех, кто ворует и покупает...
Отправлено: 17.10.22 - 17:24
#1
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Сразу видно ,что аким не в теме ,ни разу ворованные люки не сдавал.
Их там целые никто не принимает,дадут тебе кувалду сначала разобьёшь его на мелкие кусочки ,а потом примут.
Но потом люк уже будет не изделием ,а металлоломом.
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Г
* Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
90
Re: "Серьезно наказать" тех, кто ворует и покупает...
Отправлено: 17.10.22 - 17:30
#2
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Цитата:
Добринцофф:
Сразу видно ,что аким не в теме

Аким в теме. Он знает об этой схеме и говорил о ней на совещании. В текст просто не вошло.
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