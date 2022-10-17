Re: "Серьезно наказать" тех, кто ворует и покупает...

Отправлено: - 17:24

Сразу видно ,что аким не в теме ,ни разу ворованные люки не сдавал.

Их там целые никто не принимает,дадут тебе кувалду сначала разобьёшь его на мелкие кусочки ,а потом примут.

Но потом люк уже будет не изделием ,а металлоломом.