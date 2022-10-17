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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13126
Форумная эклектика
Отправлено: 17.10.22 - 17:15
Цитата:
При Сталине за учебу в старших классах надо было платить
Цитата:
Кем считалось?
Африканскими диктаторами?
Цитата:
При огромной цифре смертности населения
И с продолжительностью жизни в районе 60 лет
Цитата:
И если пытался что-то доказать на работе у тебя забирали бесплатную квартиру Цитата:
Так безработицы небыло или за нее наказывали людей если они не работают?)))
Это разные вещи
Цитата:
Ага поэтому главным политиком в позднем СССР стал Ельцин котрый боролся с привилегиями чиновников
Народу оказывается не очень нравилось что они в очередях стоят за куриной жопкой а чиновники на волгах гоняют и паек получают
Цитата:
Тут ничего не скажу
Уровень жизни был такой в СССР
Что компенсировался отдыхом в санатории с уровнем сервиса на уровне студенческой общаги,самое то
Цитата:
Только вот учёные не шибко гордились своим уровнем жизни и постояно пытались свалить на запад
Цитата:
И проиграла войну бородочам в тапочках
Цитата:
Все были уверены а потом страна взяла и развалилась и наступили 90ые
Ирония))))
Цитата:
И самое интересное что все главные диктаторы постсовка, Шовинисты,националисты,фашисты,любители войны и уничтожения соседних наций родились и жили тоже в СССР
Цитата:
Это когда высококвалифицированного научного работника отправляли чистить лук на овощебазу а солдат и студентов вместо обучения отправляли собирать картошку
Плановая экономика да да очень эффективная)))
Цитата:
Поэтому в 90ые все советские прославленные режиссеры и писатели срочно начали поливать грязью своих предков
Михалков и Говорухин к примеру?))
Цитата:
Убийств и изнасилований от этого меньше не становилось
Цитата:
Правильно,они шутили на эту тему
Цитата:
Пока чиновники воровали деньги из бюджета))
Цитата:
А потом как начали воевать друг с другом
Причем все советские люди
Цитата:
Кроме кино ничего толком из СССР не дожило до сегодняшнего дня из культуры
Цитата:
Штаны автоматы и чай
И всё
Цитата:
Поэтому в Новочеркасске расстреляли рабочих после поднятия цен на продукты
Цитата:
Штаны,автоматы и чай
Что ещё нужно для жизни?
А если чего-то не хватает купим в Европе и Азии
Цитата:
А потом взорвался Чернобыль и стало понятно что если там работают безолаберные спецы то что же в других отраслях происходит то??
Цитата:
И поэтому в школах учили надевать противогазы а в городах строили бомбоубежища от ядерных атак
alex_60:
Образование Советское образование было бесплатным
Образование Советское образование было бесплатным
При Сталине за учебу в старших классах надо было платить
Цитата:
alex_60:
Образование в СССР считалось лучшим в мире
Образование в СССР считалось лучшим в мире
Кем считалось?
Африканскими диктаторами?
Цитата:
alex_60:
Медицина в Советском Союзе была бесплатной. Бесплатная диспансеризация и вакцинация, доступность бесплатного санаторно-курортного лечения.
Медицина в Советском Союзе была бесплатной. Бесплатная диспансеризация и вакцинация, доступность бесплатного санаторно-курортного лечения.
При огромной цифре смертности населения
И с продолжительностью жизни в районе 60 лет
Цитата:
alex_60:
Бесплатное жильё Жильё давали бесплатно. Правда, не сразу, приходилось ждать несколько лет,
Бесплатное жильё Жильё давали бесплатно. Правда, не сразу, приходилось ждать несколько лет,
И если пытался что-то доказать на работе у тебя забирали бесплатную квартиру Цитата:
alex_60:
Отсутствие безработицы В СССР не было безработицы, более того, было даже уголовное преследование за отсутствие у человека работы (тунеядство
Отсутствие безработицы В СССР не было безработицы, более того, было даже уголовное преследование за отсутствие у человека работы (тунеядство
Так безработицы небыло или за нее наказывали людей если они не работают?)))
Это разные вещи
Цитата:
alex_60:
Уровень жизни в СССР был равным, с одинаковыми зарплатами, набором социальных гарантий и возможностей. Подавляющее большинство в обществе составлял средний класс, а малочисленный уровень верхов и низов хоть и отличался,
Уровень жизни в СССР был равным, с одинаковыми зарплатами, набором социальных гарантий и возможностей. Подавляющее большинство в обществе составлял средний класс, а малочисленный уровень верхов и низов хоть и отличался,
Ага поэтому главным политиком в позднем СССР стал Ельцин котрый боролся с привилегиями чиновников
Народу оказывается не очень нравилось что они в очередях стоят за куриной жопкой а чиновники на волгах гоняют и паек получают
Цитата:
alex_60:
Право каждого человека на отдых строго соблюдалось и всецело обеспечивалось.
Право каждого человека на отдых строго соблюдалось и всецело обеспечивалось.
Тут ничего не скажу
Уровень жизни был такой в СССР
Что компенсировался отдыхом в санатории с уровнем сервиса на уровне студенческой общаги,самое то
Цитата:
alex_60:
Наука в СССР была мощнейшая: более половины всей учёных и инженеров мира работали именно в Советском Союзе. Неудивительно, что СССР мог гордиться многими достижениями:
Наука в СССР была мощнейшая: более половины всей учёных и инженеров мира работали именно в Советском Союзе. Неудивительно, что СССР мог гордиться многими достижениями:
Только вот учёные не шибко гордились своим уровнем жизни и постояно пытались свалить на запад
Цитата:
alex_60:
В середине 1980-х гг Советская Армия насчитывала более 5 000 000 солдат и являлась самой крупной в мире и обладала самыми большими запасами в мире ядерного и химического оружия и насчитывала самое большое вооружение танков — около 6 000 танков.
В середине 1980-х гг Советская Армия насчитывала более 5 000 000 солдат и являлась самой крупной в мире и обладала самыми большими запасами в мире ядерного и химического оружия и насчитывала самое большое вооружение танков — около 6 000 танков.
И проиграла войну бородочам в тапочках
Цитата:
alex_60:
Граждане были твёрдо уверены, что ничего не случится ни со школой или ВУЗом, в котором они учатся, ни с предприятием, на котором они работают, ни со страной, в которой они живут.
Граждане были твёрдо уверены, что ничего не случится ни со школой или ВУЗом, в котором они учатся, ни с предприятием, на котором они работают, ни со страной, в которой они живут.
Все были уверены а потом страна взяла и развалилась и наступили 90ые
Ирония))))
Цитата:
alex_60:
С самых ранних лет советским детям прививались любовь к труду, любовь к Родине, любовь к родителям, уважение к старшим, нормы поведения в обществе.
С самых ранних лет советским детям прививались любовь к труду, любовь к Родине, любовь к родителям, уважение к старшим, нормы поведения в обществе.
И самое интересное что все главные диктаторы постсовка, Шовинисты,националисты,фашисты,любители войны и уничтожения соседних наций родились и жили тоже в СССР
Цитата:
alex_60:
Общественная деятельность
Общественная деятельность
Это когда высококвалифицированного научного работника отправляли чистить лук на овощебазу а солдат и студентов вместо обучения отправляли собирать картошку
Плановая экономика да да очень эффективная)))
Цитата:
alex_60:
12. Уважение к старшим В СССР с раннего возраста всех воспитывали в условиях безоговорочного уважения к старшему поколению.
12. Уважение к старшим В СССР с раннего возраста всех воспитывали в условиях безоговорочного уважения к старшему поколению.
Поэтому в 90ые все советские прославленные режиссеры и писатели срочно начали поливать грязью своих предков
Михалков и Говорухин к примеру?))
Цитата:
alex_60:
Атмосфера доброты Люди росли, учились и работали в атмосфере доброты: по телевизору показывали только добрые передачи и фильмы
Атмосфера доброты Люди росли, учились и работали в атмосфере доброты: по телевизору показывали только добрые передачи и фильмы
Убийств и изнасилований от этого меньше не становилось
Цитата:
alex_60:
не говорили о проблемах общества (например, об алкоголизме)
не говорили о проблемах общества (например, об алкоголизме)
Правильно,они шутили на эту тему
Цитата:
alex_60:
Хороших учеников и работников награждали орденами, медалями и грамотами, их ставили в пример.
Хороших учеников и работников награждали орденами, медалями и грамотами, их ставили в пример.
Пока чиновники воровали деньги из бюджета))
Цитата:
alex_60:
Дружба народов Сознание «советского человека» в СССР было даже выше его принадлежности к определённому народу или национальности. Поэтому все одинаково жили дружно.
Дружба народов Сознание «советского человека» в СССР было даже выше его принадлежности к определённому народу или национальности. Поэтому все одинаково жили дружно.
А потом как начали воевать друг с другом
Причем все советские люди
Цитата:
alex_60:
Литература, театры, кино, выставки и музеи подвергались жёсткой цензуре, благодаря чему уровень культуры был на высоте.
Литература, театры, кино, выставки и музеи подвергались жёсткой цензуре, благодаря чему уровень культуры был на высоте.
Кроме кино ничего толком из СССР не дожило до сегодняшнего дня из культуры
Цитата:
alex_60:
Несмотря на дефицит, продукты были очень высокого качества и почти 100% собственного производства.
Несмотря на дефицит, продукты были очень высокого качества и почти 100% собственного производства.
Штаны автоматы и чай
И всё
Цитата:
alex_60:
Соотношение зарплат и цен в магазинах было оптимальным и каждый мог позволить себе как минимум самое необходимое. Голодающих и малоимущих не было.Цены не менялись годами. Не было рассрочек и кредитов.
Соотношение зарплат и цен в магазинах было оптимальным и каждый мог позволить себе как минимум самое необходимое. Голодающих и малоимущих не было.Цены не менялись годами. Не было рассрочек и кредитов.
Поэтому в Новочеркасске расстреляли рабочих после поднятия цен на продукты
Цитата:
alex_60:
Промышленных предприятий было огромное множество, на которых выпускались абсолютно все товары необходимые для жизни.
Промышленных предприятий было огромное множество, на которых выпускались абсолютно все товары необходимые для жизни.
Штаны,автоматы и чай
Что ещё нужно для жизни?
А если чего-то не хватает купим в Европе и Азии
Цитата:
alex_60:
Поэтому человек шёл в одну профессию, которая ему по душе и добивался в ней высокого профессионализма. И на каждом этапе своей жизни человека, соответственно, окружали настоящие профессионалы своего дела.
Поэтому человек шёл в одну профессию, которая ему по душе и добивался в ней высокого профессионализма. И на каждом этапе своей жизни человека, соответственно, окружали настоящие профессионалы своего дела.
А потом взорвался Чернобыль и стало понятно что если там работают безолаберные спецы то что же в других отраслях происходит то??
Цитата:
alex_60:
Но не смотря ни на что, над головой советского человека всегда было светлое безоблачное небо.
Но не смотря ни на что, над головой советского человека всегда было светлое безоблачное небо.
И поэтому в школах учили надевать противогазы а в городах строили бомбоубежища от ядерных атак
a
(Полноправные пользователи)
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- 24.05.18
- Сообщений:
- 18247
Форумная эклектика
Отправлено: 17.10.22 - 17:37
на что я и рассчитывал.
только удочку закинул,
уже клюет.
даже смешно.
но мнение тех кто не не жил в СССР тоже важно.
правда интересно, откуда они это знают.
[Исправлено: alex_60, 17.10.2022 - 17:40]
только удочку закинул,
уже клюет.
даже смешно.
но мнение тех кто не не жил в СССР тоже важно.
правда интересно, откуда они это знают.
[Исправлено: alex_60, 17.10.2022 - 17:40]
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