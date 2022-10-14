Форумная эклектика

Отправлено: - 16:28

Жизнь в СССР.

для тех кто не жил в СССР,

и переродившихся ,у которых с памятью что то стало,

или русофобия зашорила разум.



1. Образование

Советское образование было бесплатным и доступным абсолютно всем.

Образование в СССР считалось лучшим в мире.

2. Медицина

Медицина в Советском Союзе была бесплатной.

Бесплатная диспансеризация и вакцинация, доступность бесплатного санаторно-курортного лечения.

3. Бесплатное жильё

Жильё давали бесплатно. Правда, не сразу, приходилось ждать несколько лет,

а в это время жить с родителями, бывало, со своей женой и детьми.

Однокомнатную квартиру мог получить молодой специалист.

После рождения ребёнка семья могла рассчитывать на 2-комнатную квартиру,

после рождения второго ребёнка — на 3-комнатную.

4. Отсутствие безработицы

В СССР не было безработицы, более того, было даже уголовное преследование

за отсутствие у человека работы (тунеядство).

Какую бы специальность не выбрал молодой выпускник школы и абитуриент ВУЗа,

он твёрдо знал, что закончив учебное заведение его 100% ждало рабочее место

и работа по специальности. Не было биржи труда, всех направляли на работу

сразу после окончания учебного заведения.

Не бывало случаев отсутствия рабочих мест на предприятии или малой

востребованности профессии на рынке.

5. Равенство

Уровень жизни в СССР был равным, с одинаковыми зарплатами, набором социальных

гарантий и возможностей. Подавляющее большинство в обществе составлял

средний класс, а малочисленный уровень верхов и низов хоть и отличался,

но не в десятки раз.

6. Отдых

К 1988 году в Советском Союзе работало 16 200 санаториев, профилакториев и домов отдыха, пребывание в которых для работающих граждан было либо бесплатно,

либо оплачивалось ими лишь частично.

Право каждого человека на отдых строго соблюдалось и всецело обеспечивалось.

7. Наука

Наука в СССР была мощнейшая: более половины всей учёных и инженеров мира работали именно в Советском Союзе. Неудивительно, что СССР мог гордиться многими достижениями:

— первый искусственный спутник в космосе—

первый человек в космосе— первыми вышли в открытый космос—

автомат Калашникова— атомный ледокол «Ленин»— самый большой самолёт в мире АН-Мрия

и многое другое

8. Армия

В середине 1980-х гг Советская Армия насчитывала более 5 000 000 солдат и являлась

самой крупной в мире и обладала самыми большими запасами в мире ядерного и химического оружия

и насчитывала самое большое вооружение танков — около 6 000 танков.

9. Уверенность в завтрашнем дне

Граждане были твёрдо уверены, что ничего не случится ни со школой или ВУЗом,

в котором они учатся, ни с предприятием, на котором они работают,

ни со страной, в которой они живут. Люди не опасались завтрашнего увольнения,

или повышения цен в магазинах, или за услуги ЖКХ,

или кардинально меняющих жизнь новых законов.

10. Общественное воспитание

С самых ранних лет советским детям прививались любовь к труду, любовь к Родине, любовь к родителям, уважение к старшим, нормы поведения в обществе.

11. Общественная деятельность

Помимо основной деятельности советского человека (учёбы и работы) каждый

обязан был участвовать в общественной деятельности для общего блага и процветания.

Советские школьники младших классов были октябрятами.

Советские школьники средних и старших классов были пионерами,

которые были обязаны хорошо и прилежно учиться, занимались сбором

макулатуры и металлолома, посадкой зелёных насаждений в городе,

шефством над октябрятами и младшими ребятами, помощь старикам и в особенности Ветеранам Великой Отечественной Войны, и не только 9 мая, помощь сельским рабочим в выращивании зерна и мелкого домашнего скота, оборке урожая.Граждане от 14 до 28 лет состояли в Комсомоле, к которым предъявлялись достаточно жёсткие требования в учёбе и работе, а так же требования к знаниям материалов съездов КПСС, должны были разбираться в международной обстановке, нужно было знать всех руководителей власти, Устав комсомольцев, иметь краткое представление обо всех государствах, знать историю Комсомола.Регулярно проводились всевозможные собрания, съезды и заседания.На работе почти на каждом предприятии существовали профсоюзы, в который входили почти все работники, которые занимались решением трудовых споров и культурно-массовыми мероприятиями на предприятии.В Советском Союзе существовала масса клубов по интересов, домов культуры, библиотеки, активно работало множество общественных организаций, творческих союзом и объединений, клубов по интересам, проводились культурные, спортивные и туристические мероприятия.Регулярно проводились субботники и выезды «на картошку» (на которых люди помогали сельским рабочим в сборе урожая картошки), в которых участвовали все: от учеников до людей предпенсионного возраста, от простых рабочих до директоров заводов и школ и работников министерств.

12. Уважение к старшим

В СССР с раннего возраста всех воспитывали в условиях безоговорочного уважения к старшему поколению.