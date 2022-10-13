В начале октября Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела в Варшаве форум, посвященный ситуации с правами человека и защитой свободы слова. В его работе приняли участие и казахстанские правозащитники. Директор и соучредитель ОФ «Правовой медиацентр» Диана ОКРЕМОВА рассказала «НГ», на каких проблемах она заострила внимание своих коллег. Читать статью
Дантист: Вот это насмешил! Фильмов с Шварцнеггером насмотрелся в детстве?
Нет советских фильмов Встреча на эльбе к примеру Где прямо показывается что советские солдаты и американцы братья и друзья А ты получается внук бойцов Вермахта раз тебе так американцы как союзники добрых ребят не по нраву?
Ух.. Хорошо что опоздал, не увидел опять личное.. Я по статье.. Цитата:
Все мы понимаем, что в Казахстане очень сильно влияние российской госпропаганды. И это пропаганда высокого качества. Что делать? Понятно, что запретительными методами в информационной войне бороться сложно. Здесь главный инструмент - это повышение уровня образования людей, развитие у них навыков цифровой гигиены, чтобы они не принимали за чистую монету какие-то сомнительные источники
Люди, верящие российской пропаганде образованны по своему, еще по советскому.. Да, это хорошие торгаши, уборщики, какие то ремонтники холодильников, или утюгов, которые сидят в своем узком махоньком мирке и рассуждают о политике России, как когда то они рассуждали, хлопая Брежневу, Андропову, Горбачеву.. Сейчас эти Z-патриоты, с упоением хлопают в ладоши Путину и так же хотят этой СВО. Где бы они не были, они хотят восстановления Советского Союза любыми методами, даже такими, когда надо бомбить мирное население.. То есть они образованны, но у них просто своя генетическая память.. Как сказала Пугачева то про них, то ли рабы, то ли холопы своей власти.. А, вот :
«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», – написала она.
Ну и потому надо немного подождать, чтобы подросли следующие поколения, и ждать уже осталось думаю не долго.. По крайней мере у нас в Казахстане.. А скажи этим людям, почему не защищаете сами Путина лично, сразу отмазываются, умирать то не хочется. А вот посылать пацанят на войну, это они умеют..
"«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла" Ну бабушке простительно, мозги уже не те. Она сама из них же выросла, а как на замки заработала остальных рабами стала считать. Обычное дело. Может и я бы так считал, если бы стал олигархом
Дантист: как на замки заработала остальных рабами стала считать.
Замок построил Максим Галкин, ещё до женитьбы на Пугачёвой и по документам, как писали российские адвокаты, помнится в российской прессе, когда она ещё молчала, писали теперь Галкин может кинуть Пугачёву. замок то записан на него
Дантист: Совершенно верно. Потому что они жили в Союзе
Я вот прожил в Советском Союзе 26 лет и никакого желания возвращаться нет. не хочется знаете ли опять стоять в очереди за колбасой по талонам. И почему вы бабушкам отказываете в здравом уме, я что то никаких признаков старческой деменции за ней не замечал, возможно Вы ближе знакомы, тогда извините
Дантист: Совершенно верно. Потому что они жили в Союзе. А кого им слушать, вас с Абайкой
Ну да Сублимировать свои комплексы за счёт того что живёшь в мнимой сверхдержаве такое себе решение проблемы твоих психических и бытовых проблем Ведь 111 верно подметил Цитата:
111: Да, это хорошие торгаши, уборщики, какие то ремонтники холодильников, или утюгов, которые сидят в своем узком махоньком мирке и рассуждают о политике России, как когда то они рассуждали, хлопая Брежневу, Андропову, Горбачеву.. Сейчас эти Z-патриоты, с упоением хлопают в ладоши Путину и так же хотят этой СВО.
Именно меленький человек (лит термин) понимая всю бессмысленность своего насекомого существования хочет выглядить королем хотябы выезжая на теме своей нации/религии или принадлежности к империи Поэтому все кто хочет вернуть СССР просто по сути закомплексованные люди не нашедшие себя в этой жизни Это со стороны абсолютно также комично смотрится как нытики из белого движения которые горевали о былой державности России и хрусту французской булки (советский кинематограф катком прошёлся по таким персонажам) К слову Ленин называл это великодержавным шовинизмом,мещанством (это он слово патриотизм заменял) а всех охранителей державности России называл держимордами Ведь живя Ленин сейчас он бы всех этих любителей СССР на столбах бы вешал и да он как ярый социалист желал бы сейчас России крупного поражения в войне с Украиной а ему декоративные памятники во всех городах России стоят)))) К слову всем плевать на идеи Ленина в России,все уже забыли что он писал главное для бабушек оставили постаменты пусть радуются
Дантист: Совершенно верно. Потому что они жили в Союзе.
Так я о том же.. И не важно какой ценой. Сейчас и эти 300 тысяч погибнут, вместо тех двухсот изначально, пошлете еще, погибать за ваше мифическое прошлое, которое вы сами же профукали, не защитив тогда в 1991м от развала СССР перед сепаратистами.. А ведь принимали присягу и не пошли умирать. Совсем как сегодня, полагая что за впше прошлое как и тогда, так и сейчас должны погибать другие.. Где же вы были в 1991м? Вести телеканал так же смотрели и лежали на диване? Совсем как сейчас? То то.. То есть живете за счет других..
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