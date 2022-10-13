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≡ «Люди привыкли доверять телевизору»
 
 
Страница 3 из 3«123
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45306
«Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 13.10.22 - 08:41
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В начале октября Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела в Варшаве форум, посвященный ситуации с правами человека и защитой свободы слова. В его работе приняли участие и казахстанские правозащитники. Директор и соучредитель ОФ «Правовой медиацентр» Диана ОКРЕМОВА рассказала «НГ», на каких проблемах она заострила внимание своих коллег.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13124
«Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 17.10.22 - 13:01
#30
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Цитата:
Дантист:
Вот это насмешил! Фильмов с Шварцнеггером насмотрелся в детстве?

Нет советских фильмов
Встреча на эльбе к примеру
Где прямо показывается что советские солдаты и американцы братья и друзья
А ты получается внук бойцов Вермахта раз тебе так американцы как союзники добрых ребят не по нраву?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13124
«Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 17.10.22 - 13:09
#31
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Цитата:
Дантист:
Афганистан получил добра сполна от америкосов,

Аналогично как и от советских солдат
Цитата:
Дантист:
Сирия, Ливия, Югославия,

Сирия,Грузия,Чечня,Украина
Это уже российский список
Цитата:
Дантист:
а раньше Гренада и Вьетнам

Афганистан,Алжир,Ангола,Чехословакия,Венгрия, ГДР
Цитата:
Дантист:
Путин пытался их уговорить остановится, но...

Россию и СССР тоже просили остановится
Но...Цитата:
Дантист:
Теперь другие аргументы в ход пошли.

7 тысяч убитых россиян
Так себе аргумент
Цитата:
Дантист:
про НАТО так Столтенберг сам признался, что блок воюет на Украине.

Сколько дивизий НАТО участвует не сказал?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8942
«Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 17.10.22 - 14:11
#32
Комментарий удален модератором.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8942
«Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 17.10.22 - 14:14
#33
Комментарий удален модератором.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8942
«Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 17.10.22 - 14:17
#34
Комментарий удален модератором.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8942
«Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 17.10.22 - 14:20
#35
Комментарий удален модератором.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19057
«Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 17.10.22 - 15:00
#36
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Ух..
Хорошо что опоздал, не увидел опять личное..
Я по статье..
Цитата:
Все мы понимаем, что в Казахстане очень сильно влияние российской госпропаганды. И это пропаганда высокого качества. Что делать? Понятно, что запретительными методами в информационной войне бороться сложно. Здесь главный инструмент - это повышение уровня образования людей, развитие у них навыков цифровой гигиены, чтобы они не принимали за чистую монету какие-то сомнительные источники

Люди, верящие российской пропаганде образованны по своему, еще по советскому..
Да, это хорошие торгаши, уборщики, какие то ремонтники холодильников, или утюгов, которые сидят в своем узком махоньком мирке и рассуждают о политике России, как когда то они рассуждали, хлопая Брежневу, Андропову, Горбачеву..
Сейчас эти Z-патриоты, с упоением хлопают в ладоши Путину и так же хотят этой СВО.
Где бы они не были, они хотят восстановления Советского Союза любыми методами, даже такими, когда надо бомбить мирное население..
То есть они образованны, но у них просто своя генетическая память..
Как сказала Пугачева то про них, то ли рабы, то ли холопы своей власти..
А, вот :

«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», – написала она.

Ну и потому надо немного подождать, чтобы подросли следующие поколения, и ждать уже осталось думаю не долго..
По крайней мере у нас в Казахстане..
А скажи этим людям, почему не защищаете сами Путина лично, сразу отмазываются, умирать то не хочется.
А вот посылать пацанят на войну, это они умеют..

[Исправлено: 111, 17.10.2022 - 15:07]
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