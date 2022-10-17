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≡ "Кения и Танзания выше нас": депутат возмутился качеством дорог в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45306
"Кения и Танзания выше нас": депутат возмутился качеством дорог в Казахстане
Отправлено: 17.10.22 - 14:26
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Депутат Мажилиса Альберт Рау раскритиковал доклад министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, который сообщил, что в Казахстане в хорошем состоянии находится 90 процентов республиканских дорог и 80 процентов - местных.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
185
Re: "Кения и Танзания выше нас": депутат возмутился...
Отправлено: 17.10.22 - 14:26
#1
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Надо Рау и сына Нургалиева посадить вместе.

Там Олжас - Альберту расскажет, что проверка качества, это не нарушения, по документам дороги отремонтированы.
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