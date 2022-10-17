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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11544
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.22 - 13:14
#2806
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Цитата:
abaika95:
А Откуда мозг знает что через 15 мин с работает будильник? Мозг видит часы на столе? Я постоянно бываю в разных часовых поясах, в месяц 3-4 пояса меняю. Мозг должен был запутаться уже)))

[Исправлено: Vit, 17.10.2022 - 12:52]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
739
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.22 - 13:18
#2807
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Мозг, он умный, наверное :-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13124
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.22 - 13:40
#2808
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Цитата:
Vit:
А Откуда мозг знает что через 15 мин с работает будильник? Мозг видит часы на столе? Я постоянно бываю в разных часовых поясах, в месяц 3-4 пояса меняю. Мозг должен был запутался уже)))

Ты сам настраиваешь свой мозг во сколько надо встать
И он даже во сне прекрасно расчитывает время как в выключенном телефоне продолжают работать часы
В детстве меня удивил парадокс который я запомнил
За несколько минут до звонка будильника мне приснился сон что я Хожу по магазину и выбираю новый велосипед
Сон длился по меркам бодрствования наверно минуты три но в самом сне как в фильме "начало" было полное ощущение что время нахождения там заняло часа 2-3
Так вот когда я нашел тот самый велик я в первую очередь начал проверять звонок на руле
И чем больше я звонил тем больше я понимал что это звенит будильник наяву
И тут я проснулся
Удивило меня то что мозг изначально зная что скоро заработает будильник выстроил мне загодя сценарий сна так чтобы именно к звонку по скрипту я найду нужный велосипед и начну звенеть
Тот же случай если в комнате где ты спишь резко падает температура а ты спишь не укрытый
Мозг специально разбудит тебя во сне кошмаром чтобы ты укрылся от холода)
Вот проверь этот эксперимент))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
739
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.10.22 - 13:49
#2809
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Цитата:
abaika95:
Ты сам настраиваешь свой мозг во сколько надо встать

Похоже, на объяснение Шерлока Холмса доктору Ватсону, когда завороженный Ватсон думал, что Холмс обладает сверхъестественными способностями, но когда Холмс объяснял все умозаключения,вся магия пропадала.
Я предпочитаю. думать. как ранний Галыгин" мозг. он умный, с**а!!!"

[Исправлено: Rexyn, 17.10.2022 - 14:13]
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