Отправлено: - 13:17

alex_60:

лес не уберегли, им за это зарплату повысили. странно как то.

Цитата:Они поэтому и не убереглиПотомучто им 8 тыщ к зарплате не хваталоА за ту зарплату что была не то что работать вредноНужно ещё и потихоньку вредить(Кстати шутка из советских анекдотов)