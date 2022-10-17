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≡ Сгоревшие леса в Костанайской области начали восстанавливать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45306
Сгоревшие леса в Костанайской области начали восстанавливать
Отправлено: 17.10.22 - 11:46
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Лес, сгоревший во время сентябрьских пожаров, начали восстанавливать в Костанайской области. В пострадавшем регионе расчищают территории после пожаров, высаживают насаждения, повысили зарплаты лесникам.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18244
Re: Сгоревшие леса в Костанайской области начали восстанавливать
Отправлено: 17.10.22 - 11:46
#1
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///Из областного бюджета выделено 62 млн тенге на увеличение зарплат лесникам,//

лес не уберегли, им за это зарплату повысили.
странно как то.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19057
Re: Сгоревшие леса в Костанайской области начали восстанавливать
Отправлено: 17.10.22 - 12:24
#2
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Надеюсь Ильяс и иже с ними, кто говорит что нельзя справлять праздники и дни рождения ради леса, отдали эти праздничные деньги на помощь лесу и пошли высаживать саженцы?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13124
Сгоревшие леса в Костанайской области начали восстанавливать
Отправлено: 17.10.22 - 13:17
#3
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Цитата:
alex_60:
лес не уберегли, им за это зарплату повысили. странно как то.

Они поэтому и не уберегли
Потомучто им 8 тыщ к зарплате не хватало
А за ту зарплату что была не то что работать вредно
Нужно ещё и потихоньку вредить
(Кстати шутка из советских анекдотов)
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