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≡ "Суд отнёсся критически" - Приговор по делу об убийстве жителя Рудного вынесли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45306
"Суд отнёсся критически" - Приговор по делу об убийстве жителя Рудного вынесли в Костанае
Отправлено: 17.10.22 - 13:09
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Захар Буторин признан виновным в том, что нанес 10 ножевых ранений 54-летнему Сергею ЗЕНЧЕНКО. Убийство произошло в квартире Зенченко по ул.Мира, где оба распивали портвейн "Талас".
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
979
Re: "Суд отнёсся критически" - Приговор по делу об...
Отправлено: 17.10.22 - 13:09
#1
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Цитата:
Судья приговорил Буторина к 10 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

Источник:

Да что там...зима лето зима лето ..восемь пасок и домой!
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