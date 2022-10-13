Отправлено: - 15:00

Все мы понимаем, что в Казахстане очень сильно влияние российской госпропаганды. И это пропаганда высокого качества. Что делать? Понятно, что запретительными методами в информационной войне бороться сложно. Здесь главный инструмент - это повышение уровня образования людей, развитие у них навыков цифровой гигиены, чтобы они не принимали за чистую монету какие-то сомнительные источники

[Исправлено: 111, 17.10.2022 - 15:07]

Ух..Хорошо что опоздал, не увидел опять личное..Я по статье..Цитата:Люди, верящие российской пропаганде образованны по своему, еще по советскому..Да, это хорошие торгаши, уборщики, какие то ремонтники холодильников, или утюгов, которые сидят в своем узком махоньком мирке и рассуждают о политике России, как когда то они рассуждали, хлопая Брежневу, Андропову, Горбачеву..Сейчас эти Z-патриоты, с упоением хлопают в ладоши Путину и так же хотят этой СВО.Где бы они не были, они хотят восстановления Советского Союза любыми методами, даже такими, когда надо бомбить мирное население..То есть они образованны, но у них просто своя генетическая память..Как сказала Пугачева то про них, то ли рабы, то ли холопы своей власти..А, вот :«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», – написала она.Ну и потому надо немного подождать, чтобы подросли следующие поколения, и ждать уже осталось думаю не долго..По крайней мере у нас в Казахстане..А скажи этим людям, почему не защищаете сами Путина лично, сразу отмазываются, умирать то не хочется.А вот посылать пацанят на войну, это они умеют..