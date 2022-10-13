В начале октября Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела в Варшаве форум, посвященный ситуации с правами человека и защитой свободы слова. В его работе приняли участие и казахстанские правозащитники. Директор и соучредитель ОФ «Правовой медиацентр» Диана ОКРЕМОВА рассказала «НГ», на каких проблемах она заострила внимание своих коллег. Читать статью
Дантист: Вот это насмешил! Фильмов с Шварцнеггером насмотрелся в детстве?
Нет советских фильмов Встреча на эльбе к примеру Где прямо показывается что советские солдаты и американцы братья и друзья А ты получается внук бойцов Вермахта раз тебе так американцы как союзники добрых ребят не по нраву?
Ух.. Хорошо что опоздал, не увидел опять личное.. Я по статье.. Цитата:
Все мы понимаем, что в Казахстане очень сильно влияние российской госпропаганды. И это пропаганда высокого качества. Что делать? Понятно, что запретительными методами в информационной войне бороться сложно. Здесь главный инструмент - это повышение уровня образования людей, развитие у них навыков цифровой гигиены, чтобы они не принимали за чистую монету какие-то сомнительные источники
Люди, верящие российской пропаганде образованны по своему, еще по советскому.. Да, это хорошие торгаши, уборщики, какие то ремонтники холодильников, или утюгов, которые сидят в своем узком махоньком мирке и рассуждают о политике России, как когда то они рассуждали, хлопая Брежневу, Андропову, Горбачеву.. Сейчас эти Z-патриоты, с упоением хлопают в ладоши Путину и так же хотят этой СВО. Где бы они не были, они хотят восстановления Советского Союза любыми методами, даже такими, когда надо бомбить мирное население.. То есть они образованны, но у них просто своя генетическая память.. Как сказала Пугачева то про них, то ли рабы, то ли холопы своей власти.. А, вот :
«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», – написала она.
Ну и потому надо немного подождать, чтобы подросли следующие поколения, и ждать уже осталось думаю не долго.. По крайней мере у нас в Казахстане.. А скажи этим людям, почему не защищаете сами Путина лично, сразу отмазываются, умирать то не хочется. А вот посылать пацанят на войну, это они умеют..
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