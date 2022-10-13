Отправлено: - 09:34

Skeptic:

Все грамотные люди изначально знают, что Россия не воюет с Украиной. Россия воюет с НАТО во главе США на территории Украины. И в этой войне, организованной штатами, украинцы - просто расходный материал.

[Исправлено: alex_60, 17.10.2022 - 10:15]

Цитата:упоротым это бессмысленно разьяснять,сейчас начнут сопли жевать и размазывать.превратят все просто в базарный треп.им это трудно понять,чтосуммарные потери, которые российская армия нанесла ВСУ в ходе СВО,заметно превышают количество военной техники, находившейся в распоряжении Украины до войны– даже с учетом поставок от западных партнероввсе, что сейчас там на вооружении - натовское.а вот кто там воюет//В Киеве давно обосновались западные ЧВК. Британская G4S имеет здесь представительство, сайт в украинском сегменте, где сообщается, что в организации 670 тысяч специалистов по безопасности. Northbridge Services Group – ЧВК, зарегистрированная в Доминикане, но имеющая представительства и в Штатах, и в Великобритании, и на Украине. Когда началась спецоперация, в экспертном сообществе в США заговорили о том, что теперь Киеву нужно посылать больше иностранцев, но делать это с умом, чтобы юридически все было чисто, чтобы не вступать в прямое противостояние с Москвой: "Многие американские компании имеют большой опыт оказания такой помощи. KBR и Amentum (ранее – DynCorp International) – это, вероятно, самые известные поставщики военных услуг, но есть и многие другие.//плюс непосредственно инструкторы из стран нато,которые всем руководят,работают непосредственно на поставленном вооружении.