В начале октября Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела в Варшаве форум, посвященный ситуации с правами человека и защитой свободы слова. В его работе приняли участие и казахстанские правозащитники. Директор и соучредитель ОФ «Правовой медиацентр» Диана ОКРЕМОВА рассказала «НГ», на каких проблемах она заострила внимание своих коллег. Читать статью
Человек родом из Шанхая, если не ошибаюсь, как я понимаю, вы ранее проживали во втором Костанае. В настоящее время проживаете в Германии. Так, ниже по ссылке на днях пропаганда в эфире 1 росканала указывала, якобы в Мюнхене граждане замерзают. При этом в коментариях, люди именно проживающие в Мюнхене отмечают, что показывают-это бред и неправда, температура более 20 градусов со знаком плюс.
Вот в чём я с ней согласен, так это в том, что наши чиновники не хотят(не могут) сотрудничать с народом. Они предпочитают им руководить. А народ у нас не любит, когда им руководят. Ему на работе начальства хватает. А всё остальное - озвучивание западных соросовско-госдеповских методичек, в которых, на словах, всё правильно, а по сути - чисто и исключительно антироссийская направленность. Все грамотные люди изначально знают, что Россия не воюет с Украиной. Россия воюет с НАТО во главе США на территории Украины. И в этой войне, организованной штатами, украинцы - просто расходный материал. Но грантоеды с упорством, достойным лучшего применения, талдычат про "войну России с Украиной". Абсолютно бесперспективное утверждение.
Skeptic: Россия воюет с НАТО во главе США на территории Украины.
Это собственно как? Народ Украины гибнет, а народ Америки и Германии нет.. Покажи хоть одного пленного или убитого американца или немца.. Может воевать с ними надо на их территории? И что за "грамотные" люди говорят это? Покажи хоть одного, кто это сказал.. А так конечно вранье и клевета получается.. И по моему, речь шла о денацификации Украины изначально. А не Америки, Канады, Италии и Германии..
Skeptic: Все грамотные люди изначально знают, что Россия не воюет с Украиной. Россия воюет с НАТО во главе США на территории Украины. И в этой войне, организованной штатами, украинцы - просто расходный материал.
упоротым это бессмысленно разьяснять, сейчас начнут сопли жевать и размазывать. превратят все просто в базарный треп. им это трудно понять,что суммарные потери, которые российская армия нанесла ВСУ в ходе СВО, заметно превышают количество военной техники, находившейся в распоряжении Украины до войны – даже с учетом поставок от западных партнеров все, что сейчас там на вооружении - натовское. а вот кто там воюет //В Киеве давно обосновались западные ЧВК. Британская G4S имеет здесь представительство, сайт в украинском сегменте, где сообщается, что в организации 670 тысяч специалистов по безопасности. Northbridge Services Group – ЧВК, зарегистрированная в Доминикане, но имеющая представительства и в Штатах, и в Великобритании, и на Украине. Когда началась спецоперация, в экспертном сообществе в США заговорили о том, что теперь Киеву нужно посылать больше иностранцев, но делать это с умом, чтобы юридически все было чисто, чтобы не вступать в прямое противостояние с Москвой: "Многие американские компании имеют большой опыт оказания такой помощи. KBR и Amentum (ранее – DynCorp International) – это, вероятно, самые известные поставщики военных услуг, но есть и многие другие.// плюс непосредственно инструкторы из стран нато,которые всем руководят, работают непосредственно на поставленном вооружении.
Те, кто хочет войны, как правило те, кому за 45, кто смотрит Первый и канал Вести, ток шоу Соловьевых, Симоньянов, как привыкли жить, когда им что то говорит и показывает Москва, так по инерции и живут и им без разницы, кто там погибнет, за что.. Главное врать, как эти каналы Вести, со своими Киселевыми и иже с ними.. Которые изначально говорили прямо и четко - Мы пошли денацифицировпть Украину.. А когда им дали под зад Леща как говорится, придумали что то другое, они оказывается пошли воевать с Америкой и Германией, паля со всех стволов по Украине.. Хотя логичнее было бы Польша, Финляндия, Латвия или сама же Германия на прицеле.. Все потому, что слабы..
Skeptic: Все грамотные люди изначально знают, что Россия не воюет с Украиной. Россия воюет с НАТО во главе США на территории Украины
Помню фильм про войну где Гитлер истерил на немецких генералов и адмиралов из за того что они не могут перекрыть Ленд Лиз в СССР из США Ведь помощь США была очень существенной для воюющего союза Это вроде сериал PQ17 был И вот мы дожили до момента когда скрепники и любители аргумента "диды воевали" будут плакаться что США помогает украине оружием а это значит и всем понятно что США в очередной раз сделали ставку на силы добра,ведь если считать иначе то СССР во время войны которому помогли штаты был плохим а Гитлер хорошим? Да по логике зетников это так ведь их деды воевали как раз таки во власовской армии и по их принципам которые передали им дедушки США всегда помогает плохим парням)
Skeptic: Но грантоеды с упорством, достойным лучшего применения, талдычат про "войну России с Украиной". Абсолютно бесперспективное утверждение.
Хорошо рассудим по вашей методичке Россия воюет с США Ни одного солдата США на войну так и не пришло США посылает свою технику и оружие которое показало свое качество Ведь русских погибло уже как в первую чеченскую(по официальным данным по правде намного больше) и это только за пол года Дальше больше Вам не кажется что ваш тезис про войну против США ещё глупее и обиднее для россиян чем вы бы просто признали что Россия получает пиз***ей от украинской армии у которой просто натовское оружие? Украина всё-таки не Финляндия чего стеснятся то что Россия не может победить свою бывшую колонию? Ой подождите,Финляндию же тоже не смогли победить.... История зациклилась)))
111: Те, кто хочет войны, как правило те, кому за 45, кто смотрит Первый и канал Вести, ток шоу Соловьевых, Симоньянов, как привыкли жить, когда им что то говорит и показывает Москва,
Ну видимо надо только украинские новости и ютуб каналы смотреть,ведь только там расскажут всю правду,не так ли? А ещё BBC самый лучший новостной канал по военной теме,только вот новости у них какие то однобокие ,почему то всегда за Украину и против Путина,разве это демократично? Я хочу видеть и слышать правдивую, непредвзятую информацию с той и с другой стороны. Кстати кто такие Симонян и Соловьёва родственники твои что ли,зачем ты про них всегда пишешь?
Добринцофф: А ещё BBC самый лучший новостной канал по военной теме,только вот новости у них какие то однобокие ,почему то всегда за Украину и против Путина,разве это демократично?
Они публиковали новости что за убийством Дугиной и взрывом моста стоят украинские спецслужбы Это они против Путина так выступают? А ещё западная Пропаганда подвергала сомнению первые выводы по буче,ударам по Кременчугу,критиковали стрельбу по коленям российских пленных а также публиковали материалы о том что ВСУ действительно иногда концентрирует свои части в гражданских объектах По мне объективнее некуда Цитата:
Добринцофф: Я хочу видеть и слышать правдивую, непредвзятую информацию с той и с другой стороны.
Не получится Во время войны нет информации Есть только Пропаганда с той и с другой стороны Цитата:
Добринцофф: Кстати кто такие Симонян и Соловьёва родственники твои что ли,зачем ты про них всегда пишешь?
Тот момент когда Симонян и Соловьев настолько зашквар что их упоминание является минусом даже для тех кто за Россию)
Блин.. Смотрю ты только комменты поо Украину пишешь и алекса защищаешь, а он тебя, не надоело одно и тоже? Может о бизнесе, о сахарке поговоришь? Тебя несет прям.. Я вообще то про телевизор, а не за и не против твоего Путина.. Или мне надо только против Америк и Германий нести как вы пургу? Говорю исключительно по теме и ничего личного. И давай не создавать толпу то недовольных лично.. И говорить при этом по теме, а не про личную неприязнь из за критики твоего президента Путина..
У меня сестра недавно приходила, наш общий племянник мечтает бомбить украинцев, челябинское военное летное, и ничего. Она говорит мол там засели американцы и потому наш племянник обязан их убивать, бомбя Украину.. И брат, который должен приехать с России, который за Путина готов идти убивать с 2014го, по годам не проходит, 1977го, скоро к нам погостить приедит. И ничего, не стали врагами. Это их позиция и я уважаю их не за политику или любовь к Путину. Мы понимаем друг друга. Но о политике это же не лично. Политика отдельно стоит. А ты тут Цитата:
Добринцофф: против Путина,
Ну я против, ты за , и что, надо надрываться, оскорбляя лично и создавать толпу? Мои родичи по отцу, Екатеринбург, сплошь патриоты Путина и говорят что один уже убил трех украинцев и стал Героем России.. Ну я не патриот Путина. А что, это преступление для гражданина Казахстана?
"-всем понятно что США в очередной раз сделали ставку на силы добра..." Вот это насмешил! Фильмов с Шварцнеггером насмотрелся в детстве? Афганистан получил добра сполна от америкосов, Сирия, Ливия, Югославия, а раньше Гренада и Вьетнам, список можно продолжать долго. Путин пытался их уговорить остановится, но... Теперь другие аргументы в ход пошли. А про НАТО так Столтенберг сам признался, что блок воюет на Украине.
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