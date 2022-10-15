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Ключевым фактором, влияющим на современные глобализационные процессы, является деятельность Мирового правительства.

Не вдаваясь в душераздирающие подробности, рисуемые нам многочисленными теориями заговора, следует признать, что эта надгосударственная структура вполне эффективно исполняет роль штаба "Нового мирового порядка".

Однако в своей работе эта организация ориентируется на интересы малочисленной элиты, объединенной этническим родством и инициацией в ложах деструктивной направленности.

Данное обстоятельство - узурпация власти в Мировом правительстве хасидско-парамасонской группой - требует скорейшего исправления.

Вся история России представляет собой непрерывное чередование циклов поддержки глобализации и изоляционизма. Средняя продолжительность цикла поддержки составляет 50 лет.

Первый из таких циклов стартовал в начале XVIII века с приходом к власти Петра Первого и закончился с его смертью.

Второй начался в последней трети XVIII века (Екатерина Вторая) и закончился после победы России в войне 1812 года.

Третий цикл ограничен периодом с 60-х годов ХIХ века до 1917 года.

В настоящее время Россия переживает четвертый цикл поддержки глобализации, который формально начался в 1991 году. Первый цикл самоизоляции России предшествовал петровским реформам.

Второй пришелся на послепетровский период XVIII века, а третий цикл совпал с "николаевской" реакцией ХIХ века. Четвертый период изоляционизма оказался самым продолжительным (1917-1991 годы).



Общий вывод, который можно сделать по итогам анализа сегодняшнего состояния нашей страны, звучит следующим образом - Россия как историческая общность и государство объективно участвует в процессах глобализации, но субъективно не готова к этому, что не позволяет ей занять достойное место среди лидеров.



Наибольшую сложность для России всегда представлял информационно-коммуникационный аспект глобализации. Огромные неосвоенные территории вызвали к жизни проблему доведения управляющих команд в регионы в приемлемые сроки.

Любая информация устаревает быстрее, чем успевает дойти до исполнителей. Препятствием на пути нашей страны в число лидеров глобализации следует считать и неконструктивную позицию Мирового правительства.

Выдвинув теорию "золотого миллиарда", Мировое правительство искусственно ограничило число людей и стран, которые имеют право на участие в глобализационных процессах на лидирующих ролях.

Россия, по мнению хасидско-парамасонской группы, не должна входить в число таких лидеров и рассматривается исключительно как источник сырьевых ресурсов для "Нового мирового порядка".



У России есть три варианта дальнейшего развития:



1. Если попытаться в очередной раз идти вне глобализационных процессов современности, то в ближайшие 25 лет наша страна перестанет существовать как государство, народ, культурная общность. Вместе с Россией прекратит существование и ее элита.



2. Если Россия будет просто следовать глобализационным процессам, то существует высокий риск оказаться в качестве сырьевого элемента "Нового мирового порядка".



3. Третья возможность заключается в том, чтобы Россия стала одним из лидеров "Нового мирового порядка", обеспечив своему народу и своей элите достойное место в дальнейшей истории человечества. Как говорится, если нельзя бороться с движением, следует его возглавить.

07.09.2000 00:00:00Стратегия "глобализационного лидерства" для РоссииВерсия для печатиОб авторе: Александр Александрович Игнатов - генеральный директор информационного аналитического агентства при Управлении делами президента РФ.Цитата:Цитата: