Отправлено: - 08:26

Ну а с удостоверениями, я думаю, можно прямо сказать, что президент нас, и не только нас, обманул.

Цитата:Как говорится: не дослышит, так придумаетКопии УЛ есть в приложении e-gov, Kaspi, достаточно зайти в раздел цифровые документы и показать документы с мобильного телефона. И да, для этого не нужно больше носить с собой оригиналы. Достаточно одного телефона. То же касается и ЭЦП. QR в e-gov mobile прекрасно справляется