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≡ Пенальти выявил победителя матча «Тобол» - «Актобе»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45302
Пенальти выявил победителя матча «Тобол» - «Актобе»
Отправлено: 15.10.22 - 19:55
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Первая половина прошла с переменным преимуществом, команды играли от штрафной до штрафной и часто создавали полумоменты. После перерыва костанайцы прибавили, актобинцам пришлось уже действовать на контратаке.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18239
Re: Пенальти выявил победителя матча «Тобол» - «Актобе»
Отправлено: 15.10.22 - 19:55
#1
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отрыв большой.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18239
Re: Пенальти выявил победителя матча «Тобол» - «Актобе»
Отправлено: 15.10.22 - 20:01
#2
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но все возможно.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4279
Re: Пенальти выявил победителя матча «Тобол» - «Актобе»
Отправлено: 17.10.22 - 02:51
#3
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А потом фанаты команд начали разборки между собой...
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