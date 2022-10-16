28 сентября 2022 года президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял участие в пленарном заседании международного технологического форума DigitaI Bridge 2022. В своем выступлении он сказал, что Казахстан входит в топ-30 рейтинга самых оцифрованных государств ООН. Читать новость
Ну а с удостоверениями, я думаю, можно прямо сказать, что президент нас, и не только нас, обманул.
Как говорится: не дослышит, так придумает Копии УЛ есть в приложении e-gov, Kaspi, достаточно зайти в раздел цифровые документы и показать документы с мобильного телефона. И да, для этого не нужно больше носить с собой оригиналы. Достаточно одного телефона. То же касается и ЭЦП. QR в e-gov mobile прекрасно справляется
С утверждением, что нам не надо иметь при себе удостоверение личности, видимо никто не согласится.
Речь никогда не шла о том, что у вас на почте, при получении посылки, не спросят удо. Но теперь вы можете показать цифровые копии документов, а не носить с собой оригиналы. Тоже самое касается других перечисленных документов. В большинстве случаев достаточно знать ИИН. Его кстати легко запомнить - первые шесть цифр это ваша дата рождения в формате гг.мм.дд. останется запомнить последние шесть цифр
Есть- критика, здоровая, конструктивная и прочая, но есть враньё, так вот в данном случае это и есть враньё: - по цифровизации мы на голову выше и любимой автору России и Украины, а приложению Каспи - вообще нет равных в СНГ. Я, всегда говорю чиновникам: - учитесь у Ломтадзе: - "..всё великое - просто...".
Насчёт субсидии по "КОЛДАУ": - есть несовершенства, плохой интернет в деревне, программа не до конца продуманна и отработана, но самое главный недостаток: - когда выделяют деньги, они быстро заканчиваются; на всякие юбилеи, переименования, строительства пегасов, бордюров, ЭКСПО - денег валом, а крестьянам выделяют МИЗЕР.
Но не забудьте, что половина презентованных программ просто не работает или никому не нужны. Где сейчас Дамумед, Ашик, учебные программы и т.д? Формально тот же Дамумед существует, но никто его не заполняет и не ведет, пустышка одним словом. Егов это вообще нечто, каждый раз квест просто надо пройти
Автор уже не пишет, а кропает под девизом: "Этого не может быть, потому что я не верю!". Не знает, что такое приложение Каспи, не пользуется - его проблема! Из-за незнания автор сам попал в глупую ситуацию....
Если автор дремучий и не знает приложения каспи, егов, где электронные удостоверения личности проходят везде, то зачем афишировать об этом в голос и при этом приплетая сюда государство, президента. Не надо, господин Воронин, искать черную кошку в темной комнате. Уважемый редактор, автор обвинил президента в обмане, хотя электронные документы в стране приравняли к бумажным. И вы это печатаете! И кто ответить за дезинформацию?
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