Отправлено: - 16:18

И, как мне кажется, здесь есть негативная роль государства, которое плохо коммуницирует с обществом. Потому что чем меньше качественной официальной информации, тем больше люди склонны верить альтернативным источникам и фейкам.

Мы против, потому что ответственность за распространение фейков у нас есть. У нас достаточно законов, чтобы пресечь незаконные действия гражданина в соцсетях.

Все мы понимаем, что в Казахстане очень сильно влияние российской госпропаганды. И это пропаганда высокого качества.

Почему у нас сильна пропаганда? Потому что люди по советской традиции привыкли доверять телевизору. И у них не возникает сомнений, что этот канал может распространять фейки

Цитата:Типичное заблуждение профессионала с пост советского пространства котрый выучен был в 90ые на либеральном западном базисе того что мы тут все отсталые в информационном и журналистском плане поэтому у нас тут слабая свобода слова,фейки,деза и люди верят в конспирологию а вот на Западе то сплошь все с критическим мышлением,все информационно грамотные и везде журналисткая свободаХочется спросить если у нас у государства плохо С коммуникацией то почему самые большие сообщества антиваксеров и конспирлогов верящих в чипизацию и различные теории заговора возникли как раз в западных странах? Да мало что возникли там целые битвы с полицией были на митингах против чипизации и с фанатиками теории того что США управляет "глубинное государство" которое отодвинуло Трампа (да захват Капитолия в 2020 году это дело рук конспирологов)Это свобода слова? Или такая "хорошая" работа государства по противодействию фейкам?А может ещё хуже? Это само государство в лице министров-капиталистов и распростроянет данные фейки потому что в обществе "тотальной свободы слова" свободы и самого слова нету,а есть одни мнения и нарративы выгодные всегда той или иной сторонеИ все СМИ в США не свободные а находятся в подчинение у олигархата которые диктуют своим газетам и каналам что писать и как писать и поэтому такая истерика в США была в 2016 когда на их зачищенное от альтернативы поле зашли русские хакеры и тролли из ОльгиноСША до сих пор вспоминает ту историю как страшный примерНе готовы были? Думали у них все на мази? А на те выкусите)Чем этот пример зависимыми СМИ в США отличается от госинформ заказа или государственной Пропаганды у нас?Цитата:У нас нет никакой ответственности за распространение фейков в соц сетяхЕсли госпожа Окремова забыла главную скрипку в январских событиях играли заводилы с анонимных телеграм каналов которых не в силах вычеслить даже наши бравые аналитики из кибер безопасностиДиаса взяли и то по всей видимости по наводке чьей то и то что Диас уже попадал в поле видимостиЦитата:То что вы не можете бороться с российской пропагандой это не показывает что пропаганда такая сильная это вы просто не компетентныеВ стране где толком машину нормальную не могут сделать не может быть сильной ПропагандыИ то что в нее верят люди это не признак ее профессионализма,это признак того что люди не образованныеИ изначально пропаганда не делает человека глупцом она рассчитана на глупцов темболее реваншисткие настроения дают о себе знать у части русского населенияОтсюда и выхлопЦитата:Это о каком возрасте речь?60+?Может бытьНо тут я как исследователь данного явления столкнулся с молодыми относительно людьми 35+ которые не застали толком советскую традицию верить теликуОни все кичатся что телевизора у них нет,соловьева они не смотрят,Симонян не верят но вот все акты СВО и в непогрешимость России они верят святоОткуда они берут инфу? Из анонимных телеграм каналов которые ведут медиа профессионалыЧто вы предложите им в замен как альтернативу?