Прогноз на 5 дней
ясно+5°C
  • 769 мм рт.ст.
  • 81% влажность
  • З-СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Люди привыкли доверять телевизору»
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45302
«Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 13.10.22 - 08:41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В начале октября Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела в Варшаве форум, посвященный ситуации с правами человека и защитой свободы слова. В его работе приняли участие и казахстанские правозащитники. Директор и соучредитель ОФ «Правовой медиацентр» Диана ОКРЕМОВА рассказала «НГ», на каких проблемах она заострила внимание своих коллег.
Читать статью

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5563
Re: «Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 13.10.22 - 08:41
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотел бы узнать мнение экспертов, оправдал ли себя известный тезис- вначале экономика, политика потом. Так никто и не дал анализ и заключение на тридцать лет монополии во всём где можно, на какой стадии находится страна в своем развитии. С подачи депутатов с Госдумы в России не видят альтернативы на предстоящих выборах кроме Путина. Какие похожие истории, когда у нас будет как в других нормальных странах ?
Профайл Посетить вебсайт
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18239
«Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 13.10.22 - 09:09
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//люди по советской традиции привыкли доверять телевизору.//

вроде бы умный человек,и тоже скатилась к телевизору.
который смотрят глупые люди и хлопают в ладоши.
хотя тут все понятно,кто девушку ужинает, тот её и танцует.
сколько людей вообще смотрят телевизор
с "российской пропагандой"
для начала бы выяснили.
может процента два-три, не больше.

[Исправлено: alex_60, 13.10.2022 - 09:14]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3455
«Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 13.10.22 - 09:14
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вроде бы умный человек,и тоже скатилась к телевизору...


Не суди людей, да сам не судим будешь!
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3455
Re: «Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 13.10.22 - 09:22
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Д.Окремова: - К сожалению, какого-то универсального рецепта пока не придумали. Все мы понимаем, что в Казахстане очень сильно влияние российской госпропаганды...

- Здесь главный инструмент - это повышение уровня образования людей, развитие у них навыков цифровой гигиены, чтобы они не принимали за чистую монету какие-то сомнительные источники. Почему у нас сильна пропаганда? Потому что люди по советской традиции привыкли доверять телевизору. И у них не возникает сомнений, что этот канал может распространять фейки.

- Со старшим поколением сложно работать, потому что у них в голове устоявшиеся стереотипы. Поэтому мой совет - развивать медиаграмотность и критическое мышление у молодежи и детей, чтобы люди не становились жертвами этой информационной войны.

На днях отмечал, что пока в свете освещения конфликта в Украине, телевизор хорошо работает, цитирую отрывок:

Кайрат стайер: Вот, бы РосТВ разъяснил ура-патриотам, что эскалация, ничему хорошему не приведёт! Но, как говорил А.Венедиктов, глубинному и ядерному народу-этого не нужно.

Подробнее здесь:
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8803
Re: «Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 13.10.22 - 09:40
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вроде бы умный человек,и тоже скатилась к телевизору. который смотрят глупые люди и хлопают в ладоши.

Да это просто удобный вариант объяснения своей никчемной мало результативной деятельности за западные гранты... списать все на телевизор.
да не смотрит молодежь телевизор... НЕ СМОТ-РИТ... успокойтесь уже соросные грантоеды.
даже я, советский человек, практически не смотрю... нет времени.
особенно смешно было намерение билайна отключить кучу российских каналов со смешным аргументом, что молодежной аудитории они не нужны... Ну хохма чистой воды и политика, абсолютная политика.Потом, правда, передумали.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19048
Re: «Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 13.10.22 - 10:39
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Потому что люди по советской традиции привыкли доверять телевизору. И у них не возникает сомнений, что этот канал может распространять фейки. 

Цитата:
Все мы понимаем, что в Казахстане очень сильно влияние российской госпропаганды.

Уже давно понятно, что вмя эта чушь со спецоперацией есть огромный Фейк, который оправдывает геноцид целого народа..
Мне порой просто смешно, когда сама пропаганда ноет о каких то украинских фейках, типа там не туда посмотрела старушка и прочее, тогда как называя спецоперацию Освобождением, убивая тысячами мирных граждан, врет и даже не краснеет..
И те, кто поддерживает геноцид, смотрите как они смеются, когда Путин бомбит мирные города..
Это уже неизлечимо..
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13115
Re: «Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 13.10.22 - 16:18
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И, как мне кажется, здесь есть негативная роль государства, которое плохо коммуницирует с обществом. Потому что чем меньше качественной официальной информации, тем больше люди склонны верить альтернативным источникам и фейкам.

Типичное заблуждение профессионала с пост советского пространства котрый выучен был в 90ые на либеральном западном базисе того что мы тут все отсталые в информационном и журналистском плане поэтому у нас тут слабая свобода слова,фейки,деза и люди верят в конспирологию а вот на Западе то сплошь все с критическим мышлением,все информационно грамотные и везде журналисткая свобода

Хочется спросить если у нас у государства плохо С коммуникацией то почему самые большие сообщества антиваксеров и конспирлогов верящих в чипизацию и различные теории заговора возникли как раз в западных странах? Да мало что возникли там целые битвы с полицией были на митингах против чипизации и с фанатиками теории того что США управляет "глубинное государство" которое отодвинуло Трампа (да захват Капитолия в 2020 году это дело рук конспирологов)
Это свобода слова? Или такая "хорошая" работа государства по противодействию фейкам?
А может ещё хуже? Это само государство в лице министров-капиталистов и распростроянет данные фейки потому что в обществе "тотальной свободы слова" свободы и самого слова нету,а есть одни мнения и нарративы выгодные всегда той или иной стороне
И все СМИ в США не свободные а находятся в подчинение у олигархата которые диктуют своим газетам и каналам что писать и как писать и поэтому такая истерика в США была в 2016 когда на их зачищенное от альтернативы поле зашли русские хакеры и тролли из Ольгино
США до сих пор вспоминает ту историю как страшный пример
Не готовы были? Думали у них все на мази? А на те выкусите)
Чем этот пример зависимыми СМИ в США отличается от госинформ заказа или государственной Пропаганды у нас?
Цитата:
Мы против, потому что ответственность за распространение фейков у нас есть. У нас достаточно законов, чтобы пресечь незаконные действия гражданина в соцсетях. 

У нас нет никакой ответственности за распространение фейков в соц сетях
Если госпожа Окремова забыла главную скрипку в январских событиях играли заводилы с анонимных телеграм каналов которых не в силах вычеслить даже наши бравые аналитики из кибер безопасности
Диаса взяли и то по всей видимости по наводке чьей то и то что Диас уже попадал в поле видимости
Цитата:
Все мы понимаем, что в Казахстане очень сильно влияние российской госпропаганды. И это пропаганда высокого качества. 

То что вы не можете бороться с российской пропагандой это не показывает что пропаганда такая сильная это вы просто не компетентные
В стране где толком машину нормальную не могут сделать не может быть сильной Пропаганды
И то что в нее верят люди это не признак ее профессионализма,это признак того что люди не образованные
И изначально пропаганда не делает человека глупцом она рассчитана на глупцов темболее реваншисткие настроения дают о себе знать у части русского населения
Отсюда и выхлоп

Цитата:
Почему у нас сильна пропаганда? Потому что люди по советской традиции привыкли доверять телевизору. И у них не возникает сомнений, что этот канал может распространять фейки

Это о каком возрасте речь?
60+?
Может быть
Но тут я как исследователь данного явления столкнулся с молодыми относительно людьми 35+ которые не застали толком советскую традицию верить телику
Они все кичатся что телевизора у них нет,соловьева они не смотрят,Симонян не верят но вот все акты СВО и в непогрешимость России они верят свято
Откуда они берут инфу? Из анонимных телеграм каналов которые ведут медиа профессионалы
Что вы предложите им в замен как альтернативу?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11542
Re: «Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 13.10.22 - 16:40
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Люди привыкли доверять телевизору»


Ну почему же, не только ТВ, я вот радио слушаю сутками. Вот сегодня в вашей любимой , свободной Варшаве слушаю радио. По нему сутками говорят одно и тоже, ракеты, теракты, Путин. Я уже благодаря радио польский язык выучил пани Диана))
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11542
Re: «Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 13.10.22 - 16:54
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ваша Варшавская "свободная" пресса конкретно мозг полякам промывает. Походу действительно Европу готовят к войне с Россией. Сегодня вот видел как советский танк т-72 на трале под конвоем в сторону Украины везли. :-( печально такое своими глазами видеть, по ТВ это как то не так
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
73
Re: «Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 16.10.22 - 22:12
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
И те, кто поддерживает геноцид, смотрите как они смеются, когда Путин бомбит мирные города.. Это уже неизлечимо..

....а когда убивают детей и взрывают авто и мосты люди плачут.Восем лет долбали Донецк и Луганск вы что то молчали и не видили.Глазки наконец то открываем или у вас одна сторона открывается только.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19048
«Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 16.10.22 - 22:28
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
Восем лет долбали Донецк и Луганск вы что то молчали и не видили.Г

Я не молчал и все видЕл.
С чего ты решил, что я молчал, когда Россия оккупировала Донбасс?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19048
«Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 16.10.22 - 22:59
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Например тут..
Блин, еле как нашел..

Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
836
«Люди привыкли доверять телевизору»
Отправлено: 16.10.22 - 23:05
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
Восем лет долбали Донецк и Луганск вы что то молчали и не видили

Вы разобрались кто этим занимался? Послушайте интервью Мозгового Алексея.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS