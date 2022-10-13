В начале октября Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провела в Варшаве форум, посвященный ситуации с правами человека и защитой свободы слова. В его работе приняли участие и казахстанские правозащитники. Директор и соучредитель ОФ «Правовой медиацентр» Диана ОКРЕМОВА рассказала «НГ», на каких проблемах она заострила внимание своих коллег. Читать статью
Хотел бы узнать мнение экспертов, оправдал ли себя известный тезис- вначале экономика, политика потом. Так никто и не дал анализ и заключение на тридцать лет монополии во всём где можно, на какой стадии находится страна в своем развитии. С подачи депутатов с Госдумы в России не видят альтернативы на предстоящих выборах кроме Путина. Какие похожие истории, когда у нас будет как в других нормальных странах ?
//люди по советской традиции привыкли доверять телевизору.//
вроде бы умный человек,и тоже скатилась к телевизору. который смотрят глупые люди и хлопают в ладоши. хотя тут все понятно,кто девушку ужинает, тот её и танцует. сколько людей вообще смотрят телевизор с "российской пропагандой" для начала бы выяснили. может процента два-три, не больше.
Д.Окремова: - К сожалению, какого-то универсального рецепта пока не придумали. Все мы понимаем, что в Казахстане очень сильно влияние российской госпропаганды...
- Здесь главный инструмент - это повышение уровня образования людей, развитие у них навыков цифровой гигиены, чтобы они не принимали за чистую монету какие-то сомнительные источники. Почему у нас сильна пропаганда? Потому что люди по советской традиции привыкли доверять телевизору. И у них не возникает сомнений, что этот канал может распространять фейки.
- Со старшим поколением сложно работать, потому что у них в голове устоявшиеся стереотипы. Поэтому мой совет - развивать медиаграмотность и критическое мышление у молодежи и детей, чтобы люди не становились жертвами этой информационной войны.
На днях отмечал, что пока в свете освещения конфликта в Украине, телевизор хорошо работает, цитирую отрывок:
Кайрат стайер: Вот, бы РосТВ разъяснил ура-патриотам, что эскалация, ничему хорошему не приведёт! Но, как говорил А.Венедиктов, глубинному и ядерному народу-этого не нужно.
alex_60: вроде бы умный человек,и тоже скатилась к телевизору. который смотрят глупые люди и хлопают в ладоши.
Да это просто удобный вариант объяснения своей никчемной мало результативной деятельности за западные гранты... списать все на телевизор. да не смотрит молодежь телевизор... НЕ СМОТ-РИТ... успокойтесь уже соросные грантоеды. даже я, советский человек, практически не смотрю... нет времени. особенно смешно было намерение билайна отключить кучу российских каналов со смешным аргументом, что молодежной аудитории они не нужны... Ну хохма чистой воды и политика, абсолютная политика.Потом, правда, передумали.
Потому что люди по советской традиции привыкли доверять телевизору. И у них не возникает сомнений, что этот канал может распространять фейки.
Цитата:
Все мы понимаем, что в Казахстане очень сильно влияние российской госпропаганды.
Уже давно понятно, что вмя эта чушь со спецоперацией есть огромный Фейк, который оправдывает геноцид целого народа.. Мне порой просто смешно, когда сама пропаганда ноет о каких то украинских фейках, типа там не туда посмотрела старушка и прочее, тогда как называя спецоперацию Освобождением, убивая тысячами мирных граждан, врет и даже не краснеет.. И те, кто поддерживает геноцид, смотрите как они смеются, когда Путин бомбит мирные города.. Это уже неизлечимо..
И, как мне кажется, здесь есть негативная роль государства, которое плохо коммуницирует с обществом. Потому что чем меньше качественной официальной информации, тем больше люди склонны верить альтернативным источникам и фейкам.
Типичное заблуждение профессионала с пост советского пространства котрый выучен был в 90ые на либеральном западном базисе того что мы тут все отсталые в информационном и журналистском плане поэтому у нас тут слабая свобода слова,фейки,деза и люди верят в конспирологию а вот на Западе то сплошь все с критическим мышлением,все информационно грамотные и везде журналисткая свобода
Хочется спросить если у нас у государства плохо С коммуникацией то почему самые большие сообщества антиваксеров и конспирлогов верящих в чипизацию и различные теории заговора возникли как раз в западных странах? Да мало что возникли там целые битвы с полицией были на митингах против чипизации и с фанатиками теории того что США управляет "глубинное государство" которое отодвинуло Трампа (да захват Капитолия в 2020 году это дело рук конспирологов) Это свобода слова? Или такая "хорошая" работа государства по противодействию фейкам? А может ещё хуже? Это само государство в лице министров-капиталистов и распростроянет данные фейки потому что в обществе "тотальной свободы слова" свободы и самого слова нету,а есть одни мнения и нарративы выгодные всегда той или иной стороне И все СМИ в США не свободные а находятся в подчинение у олигархата которые диктуют своим газетам и каналам что писать и как писать и поэтому такая истерика в США была в 2016 когда на их зачищенное от альтернативы поле зашли русские хакеры и тролли из Ольгино США до сих пор вспоминает ту историю как страшный пример Не готовы были? Думали у них все на мази? А на те выкусите) Чем этот пример зависимыми СМИ в США отличается от госинформ заказа или государственной Пропаганды у нас? Цитата:
Мы против, потому что ответственность за распространение фейков у нас есть. У нас достаточно законов, чтобы пресечь незаконные действия гражданина в соцсетях.
У нас нет никакой ответственности за распространение фейков в соц сетях Если госпожа Окремова забыла главную скрипку в январских событиях играли заводилы с анонимных телеграм каналов которых не в силах вычеслить даже наши бравые аналитики из кибер безопасности Диаса взяли и то по всей видимости по наводке чьей то и то что Диас уже попадал в поле видимости Цитата:
Все мы понимаем, что в Казахстане очень сильно влияние российской госпропаганды. И это пропаганда высокого качества.
То что вы не можете бороться с российской пропагандой это не показывает что пропаганда такая сильная это вы просто не компетентные В стране где толком машину нормальную не могут сделать не может быть сильной Пропаганды И то что в нее верят люди это не признак ее профессионализма,это признак того что люди не образованные И изначально пропаганда не делает человека глупцом она рассчитана на глупцов темболее реваншисткие настроения дают о себе знать у части русского населения Отсюда и выхлоп
Цитата:
Почему у нас сильна пропаганда? Потому что люди по советской традиции привыкли доверять телевизору. И у них не возникает сомнений, что этот канал может распространять фейки
Это о каком возрасте речь? 60+? Может быть Но тут я как исследователь данного явления столкнулся с молодыми относительно людьми 35+ которые не застали толком советскую традицию верить телику Они все кичатся что телевизора у них нет,соловьева они не смотрят,Симонян не верят но вот все акты СВО и в непогрешимость России они верят свято Откуда они берут инфу? Из анонимных телеграм каналов которые ведут медиа профессионалы Что вы предложите им в замен как альтернативу?
Ну почему же, не только ТВ, я вот радио слушаю сутками. Вот сегодня в вашей любимой , свободной Варшаве слушаю радио. По нему сутками говорят одно и тоже, ракеты, теракты, Путин. Я уже благодаря радио польский язык выучил пани Диана))
Ваша Варшавская "свободная" пресса конкретно мозг полякам промывает. Походу действительно Европу готовят к войне с Россией. Сегодня вот видел как советский танк т-72 на трале под конвоем в сторону Украины везли. печально такое своими глазами видеть, по ТВ это как то не так
Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать