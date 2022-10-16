Re: Ход конем от Архимеда Мухамбетова. 31-й турнир по шахматам...

Отправлено: - 20:46

Шёл 1998 год, и этот случай с юмором пересказывался во многих газетах и журналах. На крупном открытом турнире в Бёблингене (Германия) перед последним туром выяснилось, что на одном из первых столов встречаются гроссмейстер Сергей Калиничев и любитель с рейтингом 1925 Клеменс Альверманн. Могло показаться, что это счастливый шанс фаворита, но на деле всё оказалось совсем иначе, и уже скоро позиция гроссмейстера дымилась в руинах. Калиничев сдался, на что его соперник воскликнул: «Ну да, ведь тут мат в восемь ходов!» Этот вывод был абсолютно не очевиден даже для сильного игрока, но компьютер показывал, что через восемь ходов чёрному королю действительно наступала крышка.

Во время партии Альверманн регулярно покидал игровое помещение, остальное понятно.

фраза про мат обличала нарушителя, а разбор партий показал большое совпадение его ходов с рекомендациями компьютерной программы Фриц 5.32 — на тот момент одной из самых сильных.