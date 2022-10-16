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Ход конем от Архимеда Мухамбетова. 31-й турнир по шахматам на приз акима области прошел в Костанае
Ход конем от Архимеда Мухамбетова. 31-й турнир по шахматам на приз акима области прошел в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
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Ход конем от Архимеда Мухамбетова. 31-й турнир по шахматам на приз акима области прошел в Костанае
Отправлено: 16.10.22 - 17:30
В нем приняли участие международные гроссмейстеры, мастера и кандидаты в мастера спорта, обладатели 1 и 2 разрядов. Общий призовой фонд соревнований составил более 2 млн тенге.
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Re: Ход конем от Архимеда Мухамбетова. 31-й турнир по шахматам...
Отправлено: 16.10.22 - 17:30
//символическим ходом (выбор пал на фигуру коня) аким области дал старт турниру.///
классическое начало-
"лошадью ходи. век воли не видать."
ДУ.
классическое начало-
"лошадью ходи. век воли не видать."
ДУ.
d
(Пользователи)
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Ход конем от Архимеда Мухамбетова. 31-й турнир по шахматам на приз акима области прошел в Костанае
Отправлено: 16.10.22 - 17:57
арбитор ФИДЕ
Софья Агафонцева из Санкт--Петербург заняла 1 место
[Исправлено: Тимур Гафуров, 16.10.2022 - 18:34]
Софья Агафонцева из Санкт--Петербург заняла 1 место
[Исправлено: Тимур Гафуров, 16.10.2022 - 18:34]
d
(Пользователи)
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Re: Ход конем от Архимеда Мухамбетова. 31-й турнир по шахматам...
Отправлено: 16.10.22 - 20:10
Комментарий удален модератором.
р
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Re: Ход конем от Архимеда Мухамбетова. 31-й турнир по шахматам...
Отправлено: 16.10.22 - 20:34
"Уважаемые шахматисты, - обратился к участникам Архимед Бегежанович, - давайте, чтобы турнир прошел, как говорится, в честной борьбе". Это что же получается бывают турниры и с нечестной борьбой? Акиму то виднее. Недавно смотрел ролик в инете про то как один корреспондент спросил знает ли он почему его в народе называют Архимед 30 процентов? Ничего не ответил, сославшись на то что вопрос некорректный. И даже не провалился сквозь землю от стыда от такой славы. По его мнению вопрос был не честный.
Re: Ход конем от Архимеда Мухамбетова. 31-й турнир по шахматам...
Отправлено: 16.10.22 - 20:42
Цитата:
сколько угодно.
начиная с самого верха с борьбы за шахматную мировую корону.
почитайте что такое читерство.
рихард:
Это что же получается бывают турниры и с нечестной борьбой
Это что же получается бывают турниры и с нечестной борьбой
сколько угодно.
начиная с самого верха с борьбы за шахматную мировую корону.
почитайте что такое читерство.
Re: Ход конем от Архимеда Мухамбетова. 31-й турнир по шахматам...
Отправлено: 16.10.22 - 20:46
Шёл 1998 год, и этот случай с юмором пересказывался во многих газетах и журналах. На крупном открытом турнире в Бёблингене (Германия) перед последним туром выяснилось, что на одном из первых столов встречаются гроссмейстер Сергей Калиничев и любитель с рейтингом 1925 Клеменс Альверманн. Могло показаться, что это счастливый шанс фаворита, но на деле всё оказалось совсем иначе, и уже скоро позиция гроссмейстера дымилась в руинах. Калиничев сдался, на что его соперник воскликнул: «Ну да, ведь тут мат в восемь ходов!» Этот вывод был абсолютно не очевиден даже для сильного игрока, но компьютер показывал, что через восемь ходов чёрному королю действительно наступала крышка.
Во время партии Альверманн регулярно покидал игровое помещение, остальное понятно.
фраза про мат обличала нарушителя, а разбор партий показал большое совпадение его ходов с рекомендациями компьютерной программы Фриц 5.32 — на тот момент одной из самых сильных.
Во время партии Альверманн регулярно покидал игровое помещение, остальное понятно.
фраза про мат обличала нарушителя, а разбор партий показал большое совпадение его ходов с рекомендациями компьютерной программы Фриц 5.32 — на тот момент одной из самых сильных.
Re: Ход конем от Архимеда Мухамбетова. 31-й турнир по шахматам...
Отправлено: 16.10.22 - 20:52
или вот, Карпов с Корчным в 1978,
матч за корону. про гипноз.
//Зухарь действительно мешал Корчному. Вот что писал сам Корчной: «На игре появился удивительный субъект. Он сидел в одном из первых рядов и пристально смотрел на меня, стараясь привлечь внимание. Бесспорна была связь его с Карповым! Сидел этот человек неподвижно по пять часов кряду, а когда подходила очередь хода Карпова, он буквально каменел!//
матч за корону. про гипноз.
//Зухарь действительно мешал Корчному. Вот что писал сам Корчной: «На игре появился удивительный субъект. Он сидел в одном из первых рядов и пристально смотрел на меня, стараясь привлечь внимание. Бесспорна была связь его с Карповым! Сидел этот человек неподвижно по пять часов кряду, а когда подходила очередь хода Карпова, он буквально каменел!//
Ход конем от Архимеда Мухамбетова. 31-й турнир по шахматам на приз акима области прошел в Костанае
Отправлено: 16.10.22 - 21:03
наши тоже в теме
///Судебное разбирательство, инициированное представителями "шахматной принцессы" Бибисары Асаубаевой, длилось почти полгода.//
тоже история про туалеты.
///Судебное разбирательство, инициированное представителями "шахматной принцессы" Бибисары Асаубаевой, длилось почти полгода.//
тоже история про туалеты.
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