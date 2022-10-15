YESNO: А кто рабам скажет что они несут в себе частицу искру Творца. Поэтому и говорят что нет выбора в матрице и всей правды не раскрывают.
Ну в матрице так-то открытым текстом как я понял твердят что выбор есть всегда Но только в третьем фильме становится понятно что система так просто дурила нео и зрителя Выбора нет и одновременно он есть Это философский парадокс Не выбирать или выбрать то что тебе специально подсунули это тоже только твой выбор И поэтому выбор есть всегда Эту же идею раскрывают в дневном дозоре Только там это обернуто в термин судьба но судьбу выбираешь ты Вообще дозоры очень и очень похожи на матрицу Даже тема того что главный враг человечества (агент Смит,Завулон и Гессер) это спецслужбы раскрыт полностью в обоих картинах Вообще очень симптоматично что фильмы о спецслужбах и терактах в США вышли в один год в 1999 (матрица и бойцовский клуб) и сразу же после них взорвали небоскребы в Нью Йорке по которым не утихают разгворы что это все подстроено ЦРУ Вообще тема широкая и явно не для форумного формата)
abaika95: Ну в матрице так-то открытым текстом как я понял твердят что выбор есть всегда
Выбор в матрице будет всегда, но только правильный для осознанных и то он основан на двоичности. А если персонаж не хочет выбирать из двух таблеток одну? Но в матрице обязательно нужно выбрать. Наблюдателем быть не получиться. А для других нет выбора по сути это только иллюзия. Матрица в фильме это тренажёр как я понял. И сама матрица совершенствуется в борьбе с осознанными.
Стратегия "глобализационного лидерства" для России Версия для печати Об авторе: Александр Александрович Игнатов - генеральный директор информационного аналитического агентства при Управлении делами президента РФ.
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Ключевым фактором, влияющим на современные глобализационные процессы, является деятельность Мирового правительства. Не вдаваясь в душераздирающие подробности, рисуемые нам многочисленными теориями заговора, следует признать, что эта надгосударственная структура вполне эффективно исполняет роль штаба "Нового мирового порядка". Однако в своей работе эта организация ориентируется на интересы малочисленной элиты, объединенной этническим родством и инициацией в ложах деструктивной направленности. Данное обстоятельство - узурпация власти в Мировом правительстве хасидско-парамасонской группой - требует скорейшего исправления.
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Вся история России представляет собой непрерывное чередование циклов поддержки глобализации и изоляционизма. Средняя продолжительность цикла поддержки составляет 50 лет. Первый из таких циклов стартовал в начале XVIII века с приходом к власти Петра Первого и закончился с его смертью. Второй начался в последней трети XVIII века (Екатерина Вторая) и закончился после победы России в войне 1812 года. Третий цикл ограничен периодом с 60-х годов ХIХ века до 1917 года. В настоящее время Россия переживает четвертый цикл поддержки глобализации, который формально начался в 1991 году. Первый цикл самоизоляции России предшествовал петровским реформам. Второй пришелся на послепетровский период XVIII века, а третий цикл совпал с "николаевской" реакцией ХIХ века. Четвертый период изоляционизма оказался самым продолжительным (1917-1991 годы).
Общий вывод, который можно сделать по итогам анализа сегодняшнего состояния нашей страны, звучит следующим образом - Россия как историческая общность и государство объективно участвует в процессах глобализации, но субъективно не готова к этому, что не позволяет ей занять достойное место среди лидеров.
Наибольшую сложность для России всегда представлял информационно-коммуникационный аспект глобализации. Огромные неосвоенные территории вызвали к жизни проблему доведения управляющих команд в регионы в приемлемые сроки. Любая информация устаревает быстрее, чем успевает дойти до исполнителей. Препятствием на пути нашей страны в число лидеров глобализации следует считать и неконструктивную позицию Мирового правительства. Выдвинув теорию "золотого миллиарда", Мировое правительство искусственно ограничило число людей и стран, которые имеют право на участие в глобализационных процессах на лидирующих ролях. Россия, по мнению хасидско-парамасонской группы, не должна входить в число таких лидеров и рассматривается исключительно как источник сырьевых ресурсов для "Нового мирового порядка".
У России есть три варианта дальнейшего развития:
1. Если попытаться в очередной раз идти вне глобализационных процессов современности, то в ближайшие 25 лет наша страна перестанет существовать как государство, народ, культурная общность. Вместе с Россией прекратит существование и ее элита.
2. Если Россия будет просто следовать глобализационным процессам, то существует высокий риск оказаться в качестве сырьевого элемента "Нового мирового порядка".
3. Третья возможность заключается в том, чтобы Россия стала одним из лидеров "Нового мирового порядка", обеспечив своему народу и своей элите достойное место в дальнейшей истории человечества. Как говорится, если нельзя бороться с движением, следует его возглавить.
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