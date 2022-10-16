Прогноз на 5 дней
переменная облачность+8°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 66% влажность
  • З-СЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ход конем от Архимеда Мухамбетова. 31-й турнир по шахматам на приз акима области прошел в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45302
Ход конем от Архимеда Мухамбетова. 31-й турнир по шахматам на приз акима области прошел в Костанае
Отправлено: 16.10.22 - 17:30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В нем приняли участие международные гроссмейстеры, мастера и кандидаты в мастера спорта, обладатели 1 и 2 разрядов. Общий призовой фонд соревнований составил более 2 млн тенге.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18235
Re: Ход конем от Архимеда Мухамбетова. 31-й турнир по шахматам...
Отправлено: 16.10.22 - 17:30
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//символическим ходом (выбор пал на фигуру коня) аким области дал старт турниру.///

классическое начало-
"лошадью ходи. век воли не видать."
ДУ.
Профайл
d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
367
Ход конем от Архимеда Мухамбетова. 31-й турнир по шахматам на приз акима области прошел в Костанае
Отправлено: 16.10.22 - 17:57
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
арбитор ФИДЕ
Софья Агафонцева из Санкт--Петербург заняла 1 место

[Исправлено: Тимур Гафуров, 16.10.2022 - 18:34]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS