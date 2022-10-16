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Ход конем от Архимеда Мухамбетова. 31-й турнир по шахматам на приз акима области прошел в Костанае
Ход конем от Архимеда Мухамбетова. 31-й турнир по шахматам на приз акима области прошел в Костанае
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