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≡ Бюст гроссмейстера Анатолия Уфимцева, автора одноименного дебюта, открыли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45301
Бюст гроссмейстера Анатолия Уфимцева, автора одноименного дебюта, открыли в Костанае
Отправлено: 16.10.22 - 15:30
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Все, кто знал Анатолия Гавриловича, отмечают его человеческие качества, отзывчивость и простоту в общении. О том, что говорили на церемонии открытия памятника знаменитому земляку - в репортаже Сауле КУАНБЕК.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3455
Re: Бюст гроссмейстера Анатолия Уфимцева, автора одноименного...
Отправлено: 16.10.22 - 15:30
#1
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Бибисара Аусабаева - правильно будет Асаубаева.
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