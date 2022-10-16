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≡ Где будут отключать свет на следующей неделе в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45301
Где будут отключать свет на следующей неделе в Костанае
Отправлено: 16.10.22 - 12:22
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План работ Костанайской горэлектросети с 17 по 22 октября 2022 года с отключением потребителей распространило ТОО «ЭПК-forfait». Без электричества временно останутся частные и многоэтажные дома, бизнес-объекты, детсады и школа.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25455
Re: Где будут отключать свет на следующей неделе в Костанае
Отправлено: 16.10.22 - 12:22
#1
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Всё - отключают?... :-o
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18231
Где будут отключать свет на следующей неделе в Костанае
Отправлено: 16.10.22 - 12:37
#2
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Цитата:
drakon:
Всё - отключают?.


да, смотрю Пивную номер 1 отключат.
как люди без пива то..
что то про Пивную номер 2 не слышал, должен же быть по идее резервный источник.
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