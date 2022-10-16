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"Цивилизация к нам не дошла" - Почему жители ул. Кирпичной в Костанае хотят записать обращение к президенту?
"Цивилизация к нам не дошла" - Почему жители ул. Кирпичной в Костанае хотят записать обращение к президенту?
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