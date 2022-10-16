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≡ "Цивилизация к нам не дошла" - Почему жители ул. Кирпичной в Костанае хотят записать обращение к президенту?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45301
"Цивилизация к нам не дошла" - Почему жители ул. Кирпичной в Костанае хотят записать обращение к президенту?
Отправлено: 16.10.22 - 12:21
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Отсутствие уличного освещение, грязевые потоки со всего города после дождя, просьбы об организации детского уголка и установке "лежачих полицейских" - все это стало причиной сбора подписей жителей и неоднократных обращений в акимат Костаная.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18231
Re: "Цивилизация к нам не дошла" - Почему жители ул....
Отправлено: 16.10.22 - 12:21
#1
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///На первый взгляд, типичный пейзаж частного сектора///

вид довольно приличный, тем более там как бы условно город, ближе к селу наверное.
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