Прогноз на 5 дней
пасмурно+7°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 81% влажность
  • З, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дожди и иногда снег обещают синоптики в Костанае и по области в ближайшие 3 дня
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45297
Дожди и иногда снег обещают синоптики в Костанае и по области в ближайшие 3 дня
Отправлено: 16.10.22 - 07:29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае в субботу переменная облачность, днем небольшой дождь. В воскресенье облачно, днём дождь. А в понедельник облачно, ночью небольшой снег. Столбики термометров будут варьироваться от -3 до +15 градусов.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18227
Re: Дожди и иногда снег обещают синоптики в Костанае и по...
Отправлено: 16.10.22 - 07:29
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, дождик, плюс 2.
все как в прогнозе.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS