Re: Глава МВД Марат Ахметжанов на встрече с народом в Костанае...

Отправлено: - 06:51

Для тех кто голосовал в трёх остальных ответах: не будьте так уверены что вы вовремя увидите или там нарушите психику, я тоже раньше так думал, однако беда пришла откуда не ждали. Казалось бы занимается спортом, адекватные друзья, но у последних желание молиться и водить дружбу с бородачами в коротких штанишках была превыше всего. Пришлось кардинальными мерами вырывать эту привычку...