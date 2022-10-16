Прогноз на 5 дней
пасмурно+7°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 81% влажность
  • З, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Глава МВД Марат Ахметжанов на встрече с народом в Костанае...
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45297
Глава МВД Марат Ахметжанов на встрече с народом в Костанае...
Отправлено: 16.10.22 - 06:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава МВД Марат Ахметжанов на встрече с народом в Костанае посетовал на неадекватное отношение родителей к проведению скрининга подростков для борьбы с наркоманией. Согласны ли вы на участие вашего ребенка в скрининге?
Результаты опроса

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5563
Re: Глава МВД Марат Ахметжанов на встрече с народом в Костанае...
Отправлено: 16.10.22 - 06:51
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для тех кто голосовал в трёх остальных ответах: не будьте так уверены что вы вовремя увидите или там нарушите психику, я тоже раньше так думал, однако беда пришла откуда не ждали. Казалось бы занимается спортом, адекватные друзья, но у последних желание молиться и водить дружбу с бородачами в коротких штанишках была превыше всего. Пришлось кардинальными мерами вырывать эту привычку...
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS