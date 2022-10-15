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≡ Русский театр драмы открыл 101-й сезон и представил нового главного режиссера
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45294
Русский театр драмы открыл 101-й сезон и представил нового главного режиссера
Отправлено: 15.10.22 - 19:56
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Премьерный спектакль «В поисках сердца» поставила режиссер Анна УДЕСИАНИ. Главный герой - бизнесмен из 90-х Олег Алапаев. Как сообщается в аннотации, «болезнь явилась точкой отсчёта, после которой он начинает смотреть на многие вещи по-другому».
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18226
Re: Русский театр драмы открыл 101-й сезон и представил нового...
Отправлено: 15.10.22 - 19:56
#1
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театр это прекрасно.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
71
Re: Русский театр драмы открыл 101-й сезон и представил нового...
Отправлено: 16.10.22 - 00:47
#2
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ДА Олег Смирнов начинал с художественной самодейтельности теперече играет главные роли в театре.
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