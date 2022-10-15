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YESNO:

А кто рабам скажет что они несут в себе частицу искру Творца. Поэтому и говорят что нет выбора в матрице и всей правды не раскрывают.

Цитата:Ну в матрице так-то открытым текстом как я понял твердят что выбор есть всегдаНо только в третьем фильме становится понятно что система так просто дурила нео и зрителяВыбора нет и одновременно он естьЭто философский парадоксНе выбирать или выбрать то что тебе специально подсунули это тоже только твой выборИ поэтому выбор есть всегдаЭту же идею раскрывают в дневном дозореТолько там это обернуто в термин судьба но судьбу выбираешь тыВообще дозоры очень и очень похожи на матрицуДаже тема того что главный враг человечества (агент Смит,Завулон и Гессер) это спецслужбы раскрыт полностью в обоих картинахВообще очень симптоматично что фильмы о спецслужбах и терактах в США вышли в один год в 1999 (матрица и бойцовский клуб) и сразу же после них взорвали небоскребы в Нью Йорке по которым не утихают разгворы что это все подстроено ЦРУВообще тема широкая и явно не для форумного формата)