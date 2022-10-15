Цитата:
YESNO:
А кто рабам скажет что они несут в себе частицу искру Творца. Поэтому и говорят что нет выбора в матрице и всей правды не раскрывают.
Ну в матрице так-то открытым текстом как я понял твердят что выбор есть всегда
Но только в третьем фильме становится понятно что система так просто дурила нео и зрителя
Выбора нет и одновременно он есть
Это философский парадокс
Не выбирать или выбрать то что тебе специально подсунули это тоже только твой выбор
И поэтому выбор есть всегда
Эту же идею раскрывают в дневном дозоре
Только там это обернуто в термин судьба но судьбу выбираешь ты
Вообще дозоры очень и очень похожи на матрицу
Даже тема того что главный враг человечества (агент Смит,Завулон и Гессер) это спецслужбы раскрыт полностью в обоих картинах
Вообще очень симптоматично что фильмы о спецслужбах и терактах в США вышли в один год в 1999 (матрица и бойцовский клуб) и сразу же после них взорвали небоскребы в Нью Йорке по которым не утихают разгворы что это все подстроено ЦРУ
Вообще тема широкая и явно не для форумного формата)