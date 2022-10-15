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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
832
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.22 - 20:35
#2791
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Цитата:
abaika95:
Я так понял выбора то в итоге нет Зион то тоже оказался матрицей в матрице В итоге выбирай не выбирай всеровно получишь матрицу Вот Андерсон и выбрал любовь вместо спасения человечества)

А кто рабам скажет что они несут в себе частицу искру Творца. Поэтому и говорят что нет выбора в матрице и всей правды не раскрывают.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
944
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.22 - 21:33
#2792
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Цитата:
YESNO:
А кто рабам скажет

Смотрю тут конкретно "крышу" свернуло. :lol:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
832
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.22 - 22:02
#2793
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Цитата:
Эл-починно:
Смотрю тут конкретно "крышу" свернуло

Благодарю за умный аргументированный комментарий.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
944
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.22 - 22:05
#2794
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Цитата:
YESNO:
Благодарю за умный аргументированный комментарий.

Всегда рад господа великодушные. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13115
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.22 - 22:58
#2795
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Цитата:
YESNO:
А кто рабам скажет что они несут в себе частицу искру Творца. Поэтому и говорят что нет выбора в матрице и всей правды не раскрывают.

Ну в матрице так-то открытым текстом как я понял твердят что выбор есть всегда
Но только в третьем фильме становится понятно что система так просто дурила нео и зрителя
Выбора нет и одновременно он есть
Это философский парадокс
Не выбирать или выбрать то что тебе специально подсунули это тоже только твой выбор
И поэтому выбор есть всегда
Эту же идею раскрывают в дневном дозоре
Только там это обернуто в термин судьба но судьбу выбираешь ты
Вообще дозоры очень и очень похожи на матрицу
Даже тема того что главный враг человечества (агент Смит,Завулон и Гессер) это спецслужбы раскрыт полностью в обоих картинах
Вообще очень симптоматично что фильмы о спецслужбах и терактах в США вышли в один год в 1999 (матрица и бойцовский клуб) и сразу же после них взорвали небоскребы в Нью Йорке по которым не утихают разгворы что это все подстроено ЦРУ
Вообще тема широкая и явно не для форумного формата)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11542
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.10.22 - 23:20
#2796
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Цитата:
abaika95:

Цитата:
abaika95:
(матрица и бойцовский клуб)

О спасибо. Напомнил мне о бойцовском клубе с Нортоном. У меня на касете был этот фильмец. Надо будет скачать и пересмотреть. Помню ох крутое было кино
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