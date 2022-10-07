Отправлено: - 13:43

lavprof:

кому вообще могут мешать уличные музыканты и поэты?

[Исправлено: Didos, 07.10.2022 - 13:45]

Цитата:а на арбате в Алматы почему не забирают людей?почему это можно в Алматы а у нас нельзя, надо судится с ними двойные стандарты и дискриминация.Еще не давно люди продавали там Хендмейт вроде, скажете они все ип(налоги платили)? или это разовая акция была