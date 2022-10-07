Уличного поэта обвиняют в попрошайничестве в Костанае. Что ответили в полиции?
Отправлено: 07.10.22 - 12:30
Поэт Богдан ТУРГАЙСКИЙ читает свои произведения в одном и том же месте - возле художественной школы по пр. Аль-Фараби. 6 октября, около 15 часов, к нему подошли сотрудники патрульной службы и сообщили, что на Богдана поступило заявление Читать новость
Вспомнилось, что поэта Бродского обвиняли в СССР в тунеядстве...Рабоче-крестьянам, всю жизнь тяжким трудом зарабатывающим свой хлеб, было странно принять мысль, что можно зарабатывать подобным творчеством... Назвали это тунеядством (отбросим политику, для простого народа подавалась и такая версия) У нас, видимо, тоже такое отношение к креативным людям, пытающимся реализовать себя и заработать на своём призвании - попрошайки!
lavprof: кому вообще могут мешать уличные музыканты и поэты?
а на арбате в Алматы почему не забирают людей? почему это можно в Алматы а у нас нельзя, надо судится с ними двойные стандарты и дискриминация. Еще не давно люди продавали там Хендмейт вроде, скажете они все ип(налоги платили)? или это разовая акция была
бывает так что просто неспокойная бабушка или дедушка увидела в окно парня, решил(а), что наркоманы, ну или просто делать нехер на пенсии, вызыван наряд, а ребята должны отработать вызов. А вот как отработали это уже другой момент ну например)
Человек на улице что-либо говорящий/читающий на публику подсознательно представляет угрозу. Эта фобия живет у чиновников еше со времен совка. Кажется им бедным, что он плохое про власть наговорит, вот и приходят патрули
Скажите, что я неправ, если такое практикуют в любой европейской демократии.
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