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≡ Уличного поэта обвиняют в попрошайничестве в Костанае. Что ответили в полиции?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45294
Уличного поэта обвиняют в попрошайничестве в Костанае. Что ответили в полиции?
Отправлено: 07.10.22 - 12:30
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Поэт Богдан ТУРГАЙСКИЙ читает свои произведения в одном и том же месте - возле художественной школы по пр. Аль-Фараби. 6 октября, около 15 часов, к нему подошли сотрудники патрульной службы и сообщили, что на Богдана поступило заявление
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18226
Re: Уличного поэта обвиняют в попрошайничестве в Костанае. Что...
Отправлено: 07.10.22 - 12:30
#1
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///участковый инспектор майор Ержан Шаяхметов. Он отвел меня в сторону и сказал, что на меня поступила ориентировка из КНБ РК за то, что я якобы распространяю наркотики.//

конкретная провокация.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8803
Уличного поэта обвиняют в попрошайничестве в Костанае. Что ответили в полиции?
Отправлено: 07.10.22 - 12:47
#2
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Цитата:
alex_60:
конкретная провокация.

еще удивительно как не подбросили

А вообще как это мелко и позорно для полиции в то время, когда наперсточники и какие-то сомнительные гадалки тусуются на автовокзале, вокруг всего зеленого базара, действительно облапошивают народ.

[Исправлено: yudjin, 07.10.2022 - 12:54]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
474
Re: Уличного поэта обвиняют в попрошайничестве в Костанае. Что...
Отправлено: 07.10.22 - 12:52
#3
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Ну перепуточки получились.... наркотики и литература..бывает
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19029
Re: Уличного поэта обвиняют в попрошайничестве в Костанае. Что...
Отправлено: 07.10.22 - 12:55
#4
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Ясно что донесли, то картинки не понравились, то стихи..
Где то я уже это видел...
Совсем недалеко..
А пацан безобидный, каждый раз его вижу..
Обязательно теперь куплю стих у него..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18226
Уличного поэта обвиняют в попрошайничестве в Костанае. Что ответили в полиции?
Отправлено: 07.10.22 - 13:00
#5
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Цитата:
vofkakst:
наркотики и литература..бывает


куришь, значит пьешь,
пьешь значит...
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
474
Re: Уличного поэта обвиняют в попрошайничестве в Костанае. Что...
Отправлено: 07.10.22 - 13:01
#6
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Контингент у "Рахата", вопрощающий "полтинничек" у правоохранительных не вызывает вопросов. А люди творчества -художники, поэты,музыканты - угроза для общества. Парадокс...
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1191
Re: Уличного поэта обвиняют в попрошайничестве в Костанае. Что...
Отправлено: 07.10.22 - 13:09
#7
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кому вообще могут мешать уличные музыканты и поэты?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3201
Re: Уличного поэта обвиняют в попрошайничестве в Костанае. Что...
Отправлено: 07.10.22 - 13:29
#8
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Вспомнилось, что поэта Бродского обвиняли в СССР в тунеядстве...Рабоче-крестьянам, всю жизнь тяжким трудом зарабатывающим свой хлеб, было странно принять мысль, что можно зарабатывать подобным творчеством...
Назвали это тунеядством (отбросим политику, для простого народа подавалась и такая версия) У нас, видимо, тоже такое отношение к креативным людям, пытающимся реализовать себя и заработать на своём призвании - попрошайки!
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D
§ Didos
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.12
Сообщений:
58
Уличного поэта обвиняют в попрошайничестве в Костанае. Что ответили в полиции?
Отправлено: 07.10.22 - 13:43
#9
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Цитата:
lavprof:
кому вообще могут мешать уличные музыканты и поэты?

а на арбате в Алматы почему не забирают людей?
почему это можно в Алматы а у нас нельзя, надо судится с ними двойные стандарты и дискриминация.
Еще не давно люди продавали там Хендмейт вроде, скажете они все ип(налоги платили)? или это разовая акция была

[Исправлено: Didos, 07.10.2022 - 13:45]
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
1002
Re: Уличного поэта обвиняют в попрошайничестве в Костанае. Что...
Отправлено: 07.10.22 - 14:21
#10
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бывает так что просто неспокойная бабушка или дедушка увидела в окно парня, решил(а), что наркоманы, ну или просто делать нехер на пенсии, вызыван наряд, а ребята должны отработать вызов. А вот как отработали это уже другой момент
ну например)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
978
Re: Уличного поэта обвиняют в попрошайничестве в Костанае. Что...
Отправлено: 07.10.22 - 18:10
#11
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Цитата:
принять меры к гражданину, который в центре продает литературу, -

Источник:


Ну какой он поэт? Простой бездарный плагиатор...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8803
Уличного поэта обвиняют в попрошайничестве в Костанае. Что ответили в полиции?
Отправлено: 07.10.22 - 20:49
#12
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Простой бездарный плагиатор...

Гражданка Боярышникова знакома с творчеством или как всегда безосновательная клевета и вранье?
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
175
Re: Уличного поэта обвиняют в попрошайничестве в Костанае. Что...
Отправлено: 15.10.22 - 22:11
#13
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:lol: :lol: это к вопросу о свободе слова у нас

Человек на улице что-либо говорящий/читающий на публику подсознательно представляет угрозу. Эта фобия живет у чиновников еше со времен совка. Кажется им бедным, что он плохое про власть наговорит, вот и приходят патрули
:lol:

Скажите, что я неправ, если такое практикуют в любой европейской демократии.
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